جائزتان للهيئة العامة للاستثمار من الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار

حصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جائزتي الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، لأفضل بوابة مستثمر بعد اجراءات التحديث والربط التي تمت خلال الفترة الماضية، وأفضل مشروع استثماري مستدام، وتسلم الجائزتين الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، على هامش مشاركته في مؤتمر الاستثمار العالمي (WIC30)، الذي نظمته (WAIPA)، بمدينة جنيف السويسرية.

وحصلت الهيئة على جائزة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB Group) و(WAIPA) للمشروع الاستثماري المستدام المتميز، عن نجاحها في استقطاب مشروع شركة "أكوا باور" (ACWA Power)، المتخصص في توليد الطاقة المتجددة، اتساقا مع رؤية الحكومة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45%.

من جانبه توجه الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمناسبة هذا التقدير الدولي، بالشكر والتقدير لكل الزملاء العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والقيادات السابقة على الجهد المبذول.

وأكد الوزير ثقته في قدرات العاملين بالهيئة على مواصلة تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير التشريعي والتنظيمي والمؤسسي لتيسير وتسريع الاجراءات والخدمات للمستثمرين والاعتماد اكثر على التكنولوجيا لتسهيل المعاملات، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي.

تقدير دولي يؤكد نجاح الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية

وأكد الدكتور محمد عوض أن التقدير الدولي يؤكد نجاح الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلةً في الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية في تحديث منصة التاسيس وربطها بكافة الجهات المشاركة لخفض متوسط زمن تأسيس الشركات لمعدلات تقترب من أفضل المعايير العالمية.

وأشار إلى أن التحديث المستمر للبوابة الإلكترونية للهيئة https://gafi.gov.eg/en، خلال الفترة الماضية ساهم في تبسيط رحلة المستثمر، وتيسير إنهاء الخدمات والوصول إلى البيانات الاستثمارية، بدعم من مساعد ذكي (Chatbot) متعدد اللغات، يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفوري والإجابة عن استفسارات المستثمرين.