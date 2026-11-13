هيئة الاستثمار: إتاحة أكثر من 550 خدمة إلكترونية بالتعاون مع 48 جهة

شاركت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في النسخة الخامسة من مؤتمر «CEO WOMEN 2026»، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان «الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.. بناء جسور التواصل بين الشرق والغرب»، بمشاركة كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين وقيادات مجتمع الأعمال.

وناقش المؤتمر سبل تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في القطاعات الاستراتيجية ومواقع القيادة وصنع القرار، ودعم رائدات الأعمال وتيسير وصولهن إلى التمويل والأسواق، إلى جانب فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الشرق والغرب، خاصة في أفريقيا.

وأكدت الدكتورة إيمان منصور أهمية دعم رائدات الأعمال وربط مشروعاتهن بالأسواق وسلاسل التوريد والتصدير، وزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات والمناصب التنفيذية والقطاعات التكنولوجية والصناعية، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجلس القومي للمرأة وشركاء التنمية.

واستعرضت جهود الوزارة والهيئة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، من خلال تطوير منصة الكيانات الاقتصادية للربط بين 90 جهة حكومية وتيسير الإجراءات المرتبطة بنحو 468 نشاطًا اقتصاديًا، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها، وتطوير منظومة «الرخصة الذهبية» التي استفادت منها 57 شركة.

وفي مجال التحول الرقمي، أشارت إلى إتاحة أكثر من 550 خدمة إلكترونية بالتعاون مع 48 جهة، والتوسع في الخدمات الاستثمارية، واستهداف إنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل بالمحافظات.

وفيما يتعلق برعاية المستثمرين، أوضحت نجاح الهيئة في تسوية 275 شكوى من أصل 401 خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرة إلى أهمية منصة رعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات، التي أطلقتها الوزارة والهيئة في أغسطس الماضي، لتوحيد قنوات التواصل وتسريع الاستجابة لمطالب المستثمرين.

حل الخلافات الاستثمارية بآليات ودية وفعالة

كما أكدت أهمية دور مركز تسوية منازعات المستثمرين والوساطة في حل الخلافات الاستثمارية بآليات ودية وفعالة، إلى جانب خدمات رعاية المستثمرين (Aftercare) لتذليل تحديات المشروعات القائمة ودعم توسعاتها واستدامة استثماراتها.