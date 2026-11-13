مرموش يواصل كتابة التاريخ مع منتخب مصر.. الهدف الدولي الـ14 في 59 مباراة

واصل عمر مرموش، نجم منتخب مصر، تألقه بقميص الفراعنة، بعدما نجح في تسجيل هدف جديد خلال مشواره الدولي، ليصل إلى هدفه رقم 14 مع المنتخب الوطني.

مرموش يواصل كتابة التاريخ مع منتخب مصر

وجاء هدف مرموش الجديد ليضاف إلى سجل إنجازاته الدولية، بعدما خاض 59 مباراة بقميص منتخب مصر، ليؤكد مكانته كأحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الفراعنة.

ويواصل نجم المنتخب الوطني تعزيز أرقامه الدولية، في ظل الرهان عليه خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة في تحقيق طموحات الجماهير المصرية والمنافسة على البطولات القارية.

وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

الوسط : مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود تريزيجيه .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد الشناوي - مهدي سليمان - طارق علاء - كريم حافظ - محمود الونش - محمود مرعي - مروان عطية - محمود صابر - محمد شحاتة إبراهيم عادل - هيثم حسن - حمزة عبد الكريم.