عزة لبيب تكشف كواليس بداياتها مع فؤاد المهندس بالمسرح وأحمد زكي في السينما

حلّت الفنانة القديرة عزة لبيب ضيفةً مميزة على برنامج "ورقة بيضا" الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر قناة "النهار"، في حلقة استثنائية اتسمت بالصراحة والشفافية، كشفت خلالها عن الكثير من كواليس وأسرار مشوارها الفني الطويل بين المسرح والتلفزيون والسينما، متحدثة بإسهاب عن تفاصيل حياتها الأسرية، وعلاقتها الخاصة بالفنانة الكبيرة ليلى طاهر، وردود فعلها الحاسمة تجاه الشائعات التي طالتها طوال مسيرتها.

بدايات فنية كبرى مع عمالقة الفن

استهلت الفنانة عزة لبيب حديثها باسترجاع ذكريات بداياتها الفنية في المسرح مع رائد الكوميديا الفنان الراحل فؤاد المهندس في مسرحية "سك على بناتك"، مؤكدة أنها انضمت للعمل في نفس اليوم ودون بروفات طويلة بفضل ترشيح المخرج شريف عبد اللطيف، ومثنية على حرص الأستاذ فؤاد الدائم على توجيه الممثلين الجدد ومتابعتهم في الكواليس ليظهروا في أفضل صورة ممكنة.

أما في السينما، فتحدثت عن مشاركتها في فيلم "البواب" مع النجم الراحل أحمد زكي، مبرزة مدى تواضعه الشديد وحرصه على إذابة الجليد بين فريق العمل وخلق روح أسرة واحدة تسهم في خروج المشاهد بشكل طبيعي ومؤثر.

وعن سبب قلتها النسبية في السينما مقارنة بالتلفزيون والمسرح، أوضحت أن انشغالها الدائم بالمسرح إلى جانب حرصها على عدم تقديم أدوار هامشية لا تترك بصمة واضحة هو السبب الرئيسي وراء ذلك.

34 عاماً من الاستقرار الزوجي

في الشأن الأسري، احتفلت الفنانة بمرور 34 عاماً من الزواج الناجح والمستقر برفقَة زوجها الدكتور أحمد الشربيني (ابن الفنانة ليلى طاهر)، كاشفة أن سر استمرار هذه العلاقة يكمن في الاحترام المتبادل ومرونة الطرفين في استيعاب الخلافات وتجاوز المطبات الحياتية.

ورفضت عزة لبيب تماماً فكرة تفتيش الهواتف أو معرفة كلمات المرور بين الأزواج، معتبرة أن الخصوصية والثقة المتنادلة أساس أي علاقة ناجحة، وعلقت على الأعمال الفنية التي تناقش قضايا الانتقام ومراقبة الهواتف مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تدمر العلاقات وتخلق جدراناً من عدم الأمان.

حقيقة العلاقة بـ ليلى طاهر وموقفها المؤلم من الشائعات

فتحت لبيب قلبها للحديث عن علاقتها الاستثنائية بالفنانة القديرة ليلى طاهر، موضحة أنهما تسكنان في نفس الفيلا ولكن في طابقين منفصلين يضمنان استقلال وخصوصية كل بيت، مع استمرار اللقاءات العائلية الدافئة والمستمرة.

وفي سياق متصل، عبرت عن غضبها الشديد وحزنها البالغ من الشائعات المتكررة والمغرضة التي تُطلق من حين لآخر حول وفاة ليلى طاهر أو تعرضها لحوادث صحية خطيرة، مؤكدة أن هذه الشائعات كانت تؤلم ليلى طاهر وتبكيها قهراً من قسوة بعض النفوس.

وأشارت إلى أن قرار اعتزال ليلى طاهر جاء برغبة واعية منها لكي تحتفظ بصورتها الجميلة والمشرقة في أذهان جمهورها ومحبقيها إلى الأبد.

الرد على شائعات الاعتزال وقضايا الوسط الفني

وعن الشائعات التي لاحقتها شخصياً حول اعتزالها الفن بسبب سفرها إلى كندا أثناء تولي زوجها منصب مستشار ثقافي هناك، أكدت أنها واصلت العمل وشاركت في أعمال درامية بارزة في تلك الفترة مثل "زيزينيا" و"أوراق مصرية"، مفضلة دائماً الرد على الشائعات بالمحتوى والعمل الجاد بدلاً من الدخول في مشاحنات إعلامية.

وفي ختام الحلقة، تطرقت لبيب لموضوع لجوء بعض الفنانين لمنصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، داعية الجمهور إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام القاسية أو تجريح الفنانين، نظراً لاختلاف الظروف الإنسانية والمعيشية من شخص لآخر، ومؤكدة في الوقت ذاته أن الفن رسالة نبيلة يجب أن تسلط الضوء على القضايا الاجتماعية الواقعية التي تهم الأسرة والمجتمع ككل.