قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسبب في توقف قطار الأقصر- الإسكندرية.. اندلاع حريق في حشائش بجوار السكة الحديد بأسيوط
القبض على شخصين استعرضا بسلاح أبيض وعصا في الأقصر
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية
العربي الناصري: توجيهات الرئيس السيسي بشأن أزمة الدهابة تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الاقتصادية وتنمية جنوب مصر
العظمى ترتفع لـ33 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الغد وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات
وزير الأوقاف يشيد بتلاوة عبدالرحمن فرج.. ولجنة التحكيم: صوت جميل لكن هناك مشكلة في المقامات
إمام عاشور يتعهد ببذل أقصى جهده لاستعادة مستواه مع الأهلي
لجنة تحكيم دولة التلاوة عن المتسابق إبراهيم الكحلاوي: مبدع لكن مستعجل بالنقل بين المقامات
منتخب مصر يتقدم على مالاوي 3-0 في الشوط الأول بتصفيات الأمم الأفريقية
صاروخية عالمية.. محمد هاني يسجل الثالث لمنتخب مصر في مرمى مالاوي بتصفيات الأمم الأفريقية
تركيا وقطر تؤكدان التعاون في القضايا الأمنية عقب توقيع اتفاقية الدفاع المشترك
رئيس الوزراء يكتب لـ"أخبار اليوم" : تاريخ عريق من الوطنية في تدوين مسيرة الوطن وتشكيل الوعي الجمعي للمصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عزة لبيب تكشف كواليس بداياتها مع فؤاد المهندس بالمسرح وأحمد زكي في السينما

حلقة عزة لبيب
حلقة عزة لبيب
محمد سعيد

حلّت الفنانة القديرة عزة لبيب ضيفةً مميزة على برنامج "ورقة بيضا" الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر قناة "النهار"، في حلقة استثنائية اتسمت بالصراحة والشفافية، كشفت خلالها عن الكثير من كواليس وأسرار مشوارها الفني الطويل بين المسرح والتلفزيون والسينما، متحدثة بإسهاب عن تفاصيل حياتها الأسرية، وعلاقتها الخاصة بالفنانة الكبيرة ليلى طاهر، وردود فعلها الحاسمة تجاه الشائعات التي طالتها طوال مسيرتها.

بدايات فنية كبرى مع عمالقة الفن

استهلت الفنانة عزة لبيب حديثها باسترجاع ذكريات بداياتها الفنية في المسرح مع رائد الكوميديا الفنان الراحل فؤاد المهندس في مسرحية "سك على بناتك"، مؤكدة أنها انضمت للعمل في نفس اليوم ودون بروفات طويلة بفضل ترشيح المخرج شريف عبد اللطيف، ومثنية على حرص الأستاذ فؤاد الدائم على توجيه الممثلين الجدد ومتابعتهم في الكواليس ليظهروا في أفضل صورة ممكنة.

أما في السينما، فتحدثت عن مشاركتها في فيلم "البواب" مع النجم الراحل أحمد زكي، مبرزة مدى تواضعه الشديد وحرصه على إذابة الجليد بين فريق العمل وخلق روح أسرة واحدة تسهم في خروج المشاهد بشكل طبيعي ومؤثر. 

وعن سبب قلتها النسبية في السينما مقارنة بالتلفزيون والمسرح، أوضحت أن انشغالها الدائم بالمسرح إلى جانب حرصها على عدم تقديم أدوار هامشية لا تترك بصمة واضحة هو السبب الرئيسي وراء ذلك.

34 عاماً من الاستقرار الزوجي 

في الشأن الأسري، احتفلت الفنانة بمرور 34 عاماً من الزواج الناجح والمستقر برفقَة زوجها الدكتور أحمد الشربيني (ابن الفنانة ليلى طاهر)، كاشفة أن سر استمرار هذه العلاقة يكمن في الاحترام المتبادل ومرونة الطرفين في استيعاب الخلافات وتجاوز المطبات الحياتية. 

ورفضت عزة لبيب تماماً فكرة تفتيش الهواتف أو معرفة كلمات المرور بين الأزواج، معتبرة أن الخصوصية والثقة المتنادلة أساس أي علاقة ناجحة، وعلقت على الأعمال الفنية التي تناقش قضايا الانتقام ومراقبة الهواتف مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تدمر العلاقات وتخلق جدراناً من عدم الأمان.

حقيقة العلاقة بـ ليلى طاهر وموقفها المؤلم من الشائعات

فتحت لبيب قلبها للحديث عن علاقتها الاستثنائية بالفنانة القديرة ليلى طاهر، موضحة أنهما تسكنان في نفس الفيلا ولكن في طابقين منفصلين يضمنان استقلال وخصوصية كل بيت، مع استمرار اللقاءات العائلية الدافئة والمستمرة. 

وفي سياق متصل، عبرت عن غضبها الشديد وحزنها البالغ من الشائعات المتكررة والمغرضة التي تُطلق من حين لآخر حول وفاة ليلى طاهر أو تعرضها لحوادث صحية خطيرة، مؤكدة أن هذه الشائعات كانت تؤلم ليلى طاهر وتبكيها قهراً من قسوة بعض النفوس.

 وأشارت إلى أن قرار اعتزال ليلى طاهر جاء برغبة واعية منها لكي تحتفظ بصورتها الجميلة والمشرقة في أذهان جمهورها ومحبقيها إلى الأبد.

الرد على شائعات الاعتزال وقضايا الوسط الفني

وعن الشائعات التي لاحقتها شخصياً حول اعتزالها الفن بسبب سفرها إلى كندا أثناء تولي زوجها منصب مستشار ثقافي هناك، أكدت أنها واصلت العمل وشاركت في أعمال درامية بارزة في تلك الفترة مثل "زيزينيا" و"أوراق مصرية"، مفضلة دائماً الرد على الشائعات بالمحتوى والعمل الجاد بدلاً من الدخول في مشاحنات إعلامية.

وفي ختام الحلقة، تطرقت لبيب لموضوع لجوء بعض الفنانين لمنصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، داعية الجمهور إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام القاسية أو تجريح الفنانين، نظراً لاختلاف الظروف الإنسانية والمعيشية من شخص لآخر، ومؤكدة في الوقت ذاته أن الفن رسالة نبيلة يجب أن تسلط الضوء على القضايا الاجتماعية الواقعية التي تهم الأسرة والمجتمع ككل.

عزة لبيب يمنى بدراوي ورقة بيضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

ترشيحاتنا

امام عاشور

موقفه يتحدد بقرار عموتة.. إمام عاشور يسابق الزمن للحاق بمواجهة الأهلي وبيراميدز

الاهلي

مشير حنفي: الأهلي هيقدر نجومه.. وملف تجديد هاني وياسر لا يستدعي القلق

منتخب ألمانيا

تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة صربيا في دوري الأمم الأوروبية

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد