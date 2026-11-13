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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«لمتنا الحلوة» يناقش الوجه الآخر للتكنولوجيا وتأثيرها على المشاعر والترابط الأسري

"لمتنا الحلوة"
"لمتنا الحلوة"
أ ش أ

شهد اليوم الثالث، من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، المقام خلال الفترة من 10 وحتى 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديم ثلات عروض مسرحية متنوعة من بينها عرض "لمتنا الحلوة".

في الساعة الخامسة والنصف مساءً، استضاف قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي «لمتنا الحلوة»، الذي قدمته المديرية التعليمية بالإسكندرية، من تأليف عبير عبدالغني، وإخراج محمد سعيد، والذي يتناول قضية تأثير التكنولوجيا على حياة الإنسان، باعتبارها سلاحًا ذا حدين؛ فعلى الرغم مما تقدمه من تطورات تسهم في تيسير الحياة البشرية وتغيير أنماط المعيشة، فإن الإفراط في الاعتماد عليها قد يؤدي إلى جفاف المشاعر الإنسانية واستنزافها، فضلًا عن إضعاف أواصر الترابط الأسري، وتحويل العلاقات الإنسانية إلى مجرد تواصل شكلي يفتقد الدفء والتفاعل الحقيقي.

وتدور أحداث المسرحية في أجواء أسرية دافئة، حيث تجتمع العائلة حول مائدة الطعام في أجواء يسودها الحب والتلاحم، قبل أن يقترح «نور» أن يعيشوا في مدينة تحكمها الروبوتات، لتبدأ الأسرة في تخيل عالم تتولى فيه الروبوتات أداء جميع المهام دون تدخل بشري، حتى يصل أفرادها إلى حالة من الجفاف العاطفي والابتعاد بعضهم عن بعض، ويفقدون مشاعرهم وأحاسيسهم.

ومع تصاعد الأحداث، يدرك أفراد الأسرة خطورة الاستسلام لهيمنة الروبوتات، فيثورون ضدها ويعودون مجددًا إلى أجوائهم الأسرية الدافئة، بعد أن أدركوا قيمة الترابط والتلاحم الأسري وأهمية المشاعر الإنسانية في حياتهم.

يشارك في بطولة العرض: ساندي أحمد، سلمى محمد، محمد محمود، سيف الدين أحمد عمر، جيداء محمد، عمر ممدوح، كاراس شنودة، زيدان السيد، جودي محمد، حفصة إبراهيم، ريتال خميس، أسيل عبدالله، سيلا أمير، فريدة هاني، آية محمد، ياسين محمد، لمار أحمد، أيسل إبراهيم، جودي خالد، لارا حمادة، جنى محمد، جودي محمود، ريتاچ ياسر، مريم رمضان، لارا حسن، مليكة أحمد، هنا أحمد، و تيم جابر.

ويأتي إطلاق الدورة الأولى للمهرجان القومي للمسرح المدرسي في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره بوصفه أحد أهم روافد اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء.

ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، الشريك الاستراتيجي للمهرجان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

فعاليات المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري السيدة انتصار السيسي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتنا الحلوة

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