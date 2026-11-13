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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«100 يوم صحة» تقدم أكثر من 8.6 مليون خدمة طبية بالغربية

«100 يوم صحة»
«100 يوم صحة»
أ ش أ

أعلن محافظ الغربية، الدكتور علاء عبدالمعطي، ختام فعاليات حملة «100 يوم صحة»، وذلك بعد نجاحها في تقديم 8 ملايين و687 ألفًا و708 خدمات طبية على مدار 100 يوم، بمشاركة 13 قطاعًا وجهة، والتي شملت 122 نوعًا من الخدمات الصحية، بما يعكس حجم التكامل بين قطاعات المنظومة الصحية والجهود المبذولة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية والوصول بالخدمات إلى المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الجمعة، أن الخدمات قُدمت من خلال مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية، إلى جانب أكثر من 240 فريقًا من فرق المبادرات الرئاسية الثابتة والمتنقلة، والتي انتشرت داخل المنشآت الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ودور العبادة، فضلًا عن مواقع الإنتاج والتكتلات الاقتصادية والمصانع والشركات، للتيسير على العاملين وإتاحة الخدمات الطبية لهم داخل أماكن عملهم، وشملت الخدمات المبادرات الرئاسية، والخدمات العلاجية والوقائية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتوعية والتثقيف الصحي.


وأضاف أن الحملة حرصت على متابعة الحالات التي جرى تحويلها لاستكمال الفحوصات أو تلقي العلاج اللازم، لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة تبدأ بالكشف المبكر وتمتد إلى المتابعة والرعاية، مؤكدًا استمرار جهود مديرية الصحة والفرق الطبية في تكثيف العمل الميداني وتوسيع نطاق الوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف الفئات.

من جانبها، أوضحت وكيل وزارة الصحة بالغربية،الدكتورة رشا محمود خضر، أن إجمالي الخدمات المقدمة توزّعت على قطاعات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة بـ1,642,121 خدمة، والمبادرات الرئاسية بـ1,550,895 خدمة، والطب العلاجي بـ3,101,323 خدمة، والطب الوقائي بـ210,906 خدمات، والتأمين الصحي بـ1,734,802 خدمة، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ262,213 خدمة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بـ124,482 خدمة، إلى جانب خدمات المكتب الإعلامي وقرارات العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار ومبادرة الألف يوم الذهبية.

وفيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية، أشار مدير إدارة المبادرات الرئاسية الدكتور الحسين فتوح، إلى تقديم أكثر من مليون خدمة، شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة، والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال وحديثي الولادة، والعناية بصحة الأم والجنين، والكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والعناية بكبار السن، ومبادرة «صحتك سعادة» لدعم الصحة النفسية.

محافظ الغربية الدكتور علاء عبدالمعطي «100 يوم صحة»

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