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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته في أجواء عائلية مميزة

بحضور يسرا وهالة صدقي وأشرف عبدالباقي.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته في أجواء عائلية مميزة
بحضور يسرا وهالة صدقي وأشرف عبدالباقي.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته في أجواء عائلية مميزة
أوركيد سامي

احتفل الفنان شريف منير بخطوبة ابنته في أجواء عائلية مميزة، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني والأصدقاء والمقربين، الذين حرصوا على مشاركته هذه المناسبة السعيدة وتقديم التهنئة للعروسين.

وشهد حفل الخطوبة حضور النجمة يسرا والفنانة هالة صدقي والفنان أشرف عبدالباقي، إلى جانب عدد من الشخصيات والأصدقاء، حيث سادت أجواء من البهجة والفرحة خلال الاحتفال، الذي جمع أفراد العائلة ونخبة من نجوم الفن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من أجواء الحفل، لاقت تفاعلًا واسعًا، خاصة مع ظهور عدد من النجوم الذين تجمعهم علاقات صداقة وزمالة بالفنان شريف منير، وحرصوا على مشاركته فرحته بهذه المناسبة العائلية.

وحظيت المناسبة باهتمام الجمهور، الذي حرص على تقديم التهاني والتبريكات لشريف منير وابنته، متمنين للعروسين حياة سعيدة مليئة بالحب والاستقرار.

ويُعد شريف منير واحدًا من أبرز الفنانين الذين قدموا أعمالًا متنوعة في السينما والتليفزيون والمسرح، ونجح على مدار مشواره الفني في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال أدواره المختلفة وحضوره المميز على الشاشة.

وجاء الاحتفال ليكون مناسبة سعيدة اجتمع خلالها عدد من نجوم الفن بعيدًا عن أجواء العمل والتصوير، في مشهد عكس أجواء الود والمحبة التي تجمعهم.

شريف منير اخبار الفن نجوم الفن

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