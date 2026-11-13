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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سميرة أحمد تخطف الأنظار بمهرجان القاهرة السينمائي وتلتقط الصور التذكارية مع الجمهور

النجمة سميرة أحمد مع أوركيد سامي
النجمة سميرة أحمد مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

شهدت فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم، ظهور الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، وذلك خلال تواجدها بدار الأوبرا المصرية، حيث حرصت على التفاعل مع الجمهور والتقاط الصور التذكارية معهم، وسط أجواء من الود والترحاب.

ولاقت الفنانة سميرة أحمد استقبالًا حافلًا من الحضور، الذين حرصوا على الاقتراب منها والتعبير عن محبتهم وتقديرهم لمشوارها الفني الطويل، فيما رحبت بهم والتقطت معهم الصور التذكارية، في مشهد عكس مكانتها الكبيرة لدى الجمهور ومحبي الفن المصري.

وجاء ظهور سميرة أحمد ضمن أجواء الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يواصل استقبال نجوم وصناع السينما والشخصيات الفنية والثقافية، في واحدة من أبرز المناسبات السينمائية التي تشهدها مصر والمنطقة العربية.

وتُعد مشاركة الفنانة الكبيرة وظهورها بين الجمهور إضافة مميزة لأجواء المهرجان، خاصة أنها واحدة من أبرز نجمات الفن المصري، وقدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن.

ويحظى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمكانة بارزة باعتباره أحد أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية وأفريقيا، كما يمثل منصة مهمة للاحتفاء بصناع الأفلام وعرض تجارب سينمائية متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد دورته الـ47 حضورًا فنيًا وجماهيريًا لافتًا، مع استمرار الفعاليات والأنشطة التي تجمع بين نجوم الفن وصناع السينما والجمهور، في احتفالية سنوية تحتفي بالسينما وتدعم حضورها الثقافي والفني.

النجمة سميرة أحمد اخبار الفن نجوم الفن

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