اتهام يهز إسرائيل.. أحمد الطيبي يكشف عن تحركات نتنياهو لإفشال حكومة آيزنكوت

فجّر رئيس القائمة العربية المشتركة وعضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي مفاجأة سياسية، بعدما كشف عن محاولات من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنعه من دعم حكومة محتملة برئاسة غادي آيزنكوت، في تطور جديد يعكس تصاعد الصراع السياسي داخل إسرائيل بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

ونقلت قناة «يورونيوز» عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن الطيبي كشف، خلال ظهوره على القناة 12 الإسرائيلية، عن اتصالات تلقاها من ناتان إيشل، المستشار الشخصي لنتنياهو، تضمنت محاولات لإقناعه بعدم الانضمام إلى أي تحالف سياسي يدعم تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ظل تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث يسعى آيزنكوت إلى تشكيل حكومة جديدة بعد تكليفه بالمهمة، لكنه يواجه صعوبات في تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة، وسط انقسام حاد بين الأحزاب والقوى السياسية.

وتشير المعطيات السياسية إلى أن معسكر آيزنكوت يمتلك 48 مقعدا من دون دعم الأحزاب العربية، وهو ما يجعل أصوات النواب العرب عاملا حاسما في حسابات تشكيل الحكومة، خاصة مع استمرار رفض بعض حلفائه اليمينيين الاعتماد على دعم هذه الأحزاب.

وفي المقابل، يواجه آيزنكوت اعتراضات من شخصيات سياسية بارزة، بينها أفيغدور ليبرمان، الذي يرفض مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة، الأمر الذي يزيد من صعوبة المفاوضات ويضع رئيس الحكومة المكلف أمام خيارات معقدة.

وتأتي اتهامات الطيبي في وقت تتصاعد فيه المواجهة السياسية بين نتنياهو وآيزنكوت، وسط تبادل الاتهامات بشأن الموقف من المواطنين العرب في إسرائيل، بعدما اتهم آيزنكوت نتنياهو بشن حملة تستهدف نزع الشرعية عن المجتمع العربي لتحقيق مكاسب سياسية.

وتكشف هذه التطورات أن معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية لم تعد تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية أو التفاهمات الحزبية، بل امتدت إلى محاولات التأثير على مواقف الكتل البرلمانية، في صراع قد يحدد شكل السلطة السياسية خلال المرحلة المقبلة.