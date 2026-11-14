رئيس وزراء كندا يعلن توصل بلاده لاتفاقية تجارية مع الفلبين

أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم السبت، أن أوتاوا نجحت في إتمام مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الفلبين، في إطار سعيها لإيجاد سبل لتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة.

وقال كارني للصحفيين إن اتفاقا أوسع نطاقا يُجري إعداده أيضا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بكامل أعضائها الـ11، مشيرا إلى أن تلك المحادثات قد “اكتملت بشكل جوهري”، حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الإخبارية.

وأضاف كارني: "هذه الاتفاقيات تأتي كجزء من استراتيجية لتطوير شبكة كثيفة من الشركاء الموثوقين لخلق المزيد من الفرص.. وتقليص اعتمادنا النسبي على الولايات المتحدة".

ووصف الاتفاقية مع مانيلا بأنها "الأكثر شمولا.. التي توقعها الفلبين"، متوقعا أن تتضاعف التجارة بين البلدين ثلاث مرات في العقد المقبل.

وقال كارني دون الكشف عن تفاصيل إن الاتفاقية ستلغي أكثر من 90% من الخطوط الجمركية، وستغطي مجالات تتراوح من الزراعة إلى الفضاء وصولا إلى الذكاء الاصطناعي.

واستمر كارني في التأكيد على أن التجارة مع الولايات المتحدة، التي تُعد حجر الزاوية في الاقتصاد الكندي، لن تعود إلى وضعها الطبيعي الذي كان قبل عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن على بلاده تنويع علاقاتها التجارية بشكل عاجل.