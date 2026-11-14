طرد أنشيلوتي ورافينيا.. البرازيل تخسر من اليابان وديا

تعرض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، والنجم رافينيا للبطاقة الحمراء خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب البرازيل ضد منتخب اليابان، اليوم السبت، والتي انتهت بخسارة البرازيل بنتيجة 3-2، وذلك نتيجة للاعتراض الشديد على قرارات حكم اللقاء.

جاء الطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما شهدت الهجمة التي أسفرت عن تسجيل المنتخب الياباني لهدف الفوز الثالث تدخلات عنيفة ومتكررة ضد لاعب الوسط البرازيلي برونو جيماريش دون أن يتدخل حكم الساحة لاحتساب خطأ واضح.

انفجر أنشيلوتي واقتحم أرضية الملعب والانفجار في وجه الحكم للاعتراض بقوة على تجاهل المخالفة، ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء مباشرة، بينما كان رافينيا جالسًا على مقاعد البدلاء اعترض بشدة على قرار الحكم وتغاضيه عن الأخطاء، مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه أيضا.

وبالتالي سيغيب أنشيلوتي ورافينيا عن مباراة البرازيل القادمة أمام سنغافورة يوم الثلاثاء المقبل.