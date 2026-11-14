رغم سقوط البرازيل.. فينيسيوس يحقق إنجازًا مميزًا مع أنشيلوتي

استعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور بريقه التهديفي، بعدما سجل هدفين خلال مواجهة منتخب بلاده أمام اليابان، في المباراة الودية التي انتهت بخسارة السامبا بنتيجة 3-2.

وجاءت ثنائية نجم ريال مدريد لتُنهي فترة غياب عن التسجيل، إذ يعود آخر أهدافه بقميص المنتخب البرازيلي إلى شهر سبتمبر الماضي، بينما كان آخر ظهور له على لائحة الهدافين مع ريال مدريد في أغسطس.

ولم تتوقف أهمية هدفي فينيسيوس عند عودته للتسجيل، بل منحاه إنجازًا مميزًا في مسيرته تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعدما رفع رصيده إلى 100 هدف خلال فترة عمله مع المدير الفني، ليحتل المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا تحت قيادته.

وجاء ترتيب الخمسة الأوائل كالتالي:

1. فيليبو إنزاجي – 161 هدفًا.

2. كريم بنزيما – 121 هدفًا.

3. كريستيانو رونالدو – 112 هدفًا

4. أندريا شيفتشينكو – 103 أهداف

5. فينيسيوس جونيور – 100 هدف.