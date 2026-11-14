الرئيس البرازيلي يؤكد من مانيلا أهمية تنويع الشراكات وتعزيز التعاون الثنائي والدولي

أكد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، من العاصمة الفلبينية (مانيلا)، أهمية تنويع الشراكات وتعزيز أواصر التعاون وإعادة تموضع البرازيل في سلاسل القيمة العالمية.

وكتب سيلفا، عقب وصوله للفلبين، عبر حسابه على منصة “إكس”: "يُعد من دواعي فخري أن أكون أول رئيس برازيلي يزور الفلبين.. نحتفل هذا العام بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وأضاف الرئيس البرازيلي: "لقد سررت بتلقي دعوة من الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، الذي أتوجه إليه بالشكر أيضا على إتاحة الفرصة لي للمشاركة للمرة الثانية في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ".

ولفت سيلفا إلى أن البرازيل والفلبين تتشاركا في ماضيا استعماريا وتقاربا ثقافيا وأهدافا تنموية مشتركة.

وقال سيلفا، على الصعيد الدولي: "نحن متحدون حول مبادرات مثل ‘التحالف العالمي ضد الجوع والفقر‘، الذي جرى إطلاقه خلال رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، وتُعد الفلبين عضوا مؤسسا فيه".

وتابع: "نحن معا أيضا في "ائتلاف التغذية المدرسية"، الذي تتشارك البرازيل رئاسته وتتولى فيه زوجتي جانجا منصب السفيرة.. وفي عام 2025، عقدنا في فورتاليزا القمة العالمية الثانية للائتلاف، وقريبا جدا، ستستضيف مانيلا القمة الإقليمية للمبادرة".