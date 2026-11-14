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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: الدولة تحقق نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال تجميع وتصنيع مشتقات البلازما

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تحقق نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، لافتا إلى أن هذا العلم وهذه التكنولوجيا المتقدمة ظلت لسنوات طويلة حكراً على دول بعينها.

وأوضح أن الإصرار والتوجيه المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة امتلاك مصر لهذه القدرة، من خلال التوسع في إنشاء مراكز التجميع وإقامة مصنع وفق أعلى المعايير العالمية لإنتاج مشتقات البلازما، قد أصبح واقعاً ملموساً، ما يُغني الدولة عن استيراد هذه الأدوية الحيوية من الخارج والتي كانت تكلف خزانة الدولة مئات الملايين من الدولارات سنوياً.

وأشار رئيس الوزراء إلى تفقده أحد مشروعات تطوير عواصم المحافظات في قلب مدينة المنصورة، مؤكداً أن الدولة تنفذ وحدات سكنية على أعلى مستوى من الجودة، وتتيحها للأسر بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط وسداد ميسرة تتناسب مع قدراتهم، وهو ما أسفر عن الإقبال الكبير وتسكين الوحدات بالكامل.

وقال رئيس الوزراء إنه التقى بعدد من أهالي المنصورة المقيمين بالمشروع، ولمس سعادتهم البالغة بهذه النوعية من المشروعات الحضارية، كما استمع إلى مطالبهم بشأن توفير بعض الخدمات الإضافية المكملة للمشروع، ووجه بتلبيتها فوراً.

وشدد على أن هذا النموذج التنموي يجري تكراره في جميع عواصم المحافظات وستواصل الدولة التوسع فيه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تفقد حديقة "كوكب الشرق أم كلثوم"، واستعرض مع المحافظ خطة الحدائق التي تم تنفيذها على مستوى المدينة والمحافظة، مشدداً على توجيهاته بضرورة زيادة هذه المسطحات الخضراء وتعظيم الاستفادة من أي أراضٍ أو مساحات غير مستغلة، رغم التحديات المعروفة المتعلقة بندرة الأراضي في مدن الدلتا، وذلك لتوفير متنفس حضاري للمواطنين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لعدد من معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بالمحافظة، لافتاً إلى أنها تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بضرورة إقامة معارض دائمة في جميع المحافظات، تُدار بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التموين وجميع أجهزة الدولة المعنية، لتوفير مختلف السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتنافسية. 

وأكد أنه لمس خلال حواره مع المواطنين ارتياحهم الكبير ومطالبتهم باستمرار هذه المعارض، مشدداً على المحافظ بضمان عمل هذه المنافذ بصورة دائمة على مدار العام لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشاد رئيس الوزراء بجامعة المنصورة التي وصفها بالصرح العالمي بكل ما تعنيه الكلمة"، سواء على المستوى التعليمي أو في مجال الخدمات المجتمعية والطبية. 

وأشار إلى أن جولته داخل كلية الطب العريقة بالجامعة، والتي تُعد من أفضل الكليات الطبية ليس على مستوى مصر فحسب، بل على المستوى الدولي، كشفت عن امتلاكها تجهيزات وخدمات طبية متخصصة في أمراض الدم لا تتوافر إلا في مراكز محدودة للغاية حول العالم.

وذكر أن الدولة تتحمل التكلفة الباهظة لهذه الخدمات الطبية الدقيقة التي تصل إلى ملايين الجنيهات، لتقديمها للمواطنين بالمجان أو بمقابل رمزي، انطلاقاً من التزام الدولة الراسخ بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللائقة لكل مواطن مصري.

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