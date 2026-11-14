طفرة في إمدادت أوبك للأسواق الدولية بقيادة السعودية.. فما هي توقعات 2027؟

في ظل التوترات الدولية ومرور أكثر من 8 أشهر على اندلاع حرب إيران، إلا أن العالم لا يشهد نقصا بالمعروض في الأسواق الدولية من إمدادات النفط الخام.

وقد أعلنت السعودية، الدولة الرئيسية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أنها ضخت 10.5 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو مستوى لم تبلغه سوى مرة واحدة منذ عام 2022.

كما سجل العراق والكويت زيادات كبيرة في الإنتاج، بينما أصبحت الإمارات غير مقيدة بحصص إنتاج “أوبك”، ما يتيح لها ضخ الكميات التي تريدها.

وتراجعت شحنات النفط الخليجية بشكل طفيف خلال الأيام الماضية، لكنها لا تزال عند مستويات جيدة رغم سلسلة الهجمات، بحسب شركة “تانكر تراكرز”.

وفرة نفطية كبيرة خلال أكتوبر

وأدت وفرة الإمدادات إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط.

و بلغت خسائر العقود المستقبلية منذ بداية الشهر نحو 25%، ما خفف المخاوف بشأن التضخم ومنح الاقتصاد العالمي متنفساً.

كما هوت أسعار الشحنات الفعلية من النفط، في ظل تنافس المنتجين على المشترين، وبدء تراجع تكاليف الشحن الباهظة.

لكن التعافي لا يزال هشاً. فقد أسفرت الهجمات عن مقتل بحار واحد على الأقل الشهر الجاري، فيما تتدفق بقع النفط المتسرب إلى شواطئ المنطقة. ومع استمرار التهديدات لحركة الملاحة البحرية، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن هجمات استهدفت معدات الملاحة قرب هرمز، ولا تزال تدفقات النفط متقلبة وقد تتباطأ في أي لحظة.

صادرات النفط الخليجية

وقد حرص مسؤولين إماراتيين حرصوا، خلال مؤتمر عُقد مؤخراً في أبوظبي، على التأكيد على قدرة القطاع على الصمود.

وساعدت هذه القدرة على استمرار تدفقات النفط الخام، التي ظهرت أيضاً في أنحاء الخليج، في إعادة شحنات الشرق الأوسط إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب، ودفع أسعار خام برنت إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل في إحدى مراحل التداول.

وقال خالد الحماد، رئيس إدارة السفن في شركة “البحري” السعودية المالكة للسفن، خلال مؤتمر في دبي: “بالنسبة إلينا، نحن شركات الشحن الوطنية، لا يوجد خيار آخر”. وأضاف: “لا يزال علينا المرور عبر مضيق هرمز. وعلينا مواصلة نقل الطاقة”.

ويمثل ذلك تحولاً لافتاً مقارنة ببعض أسوأ المخاوف التي سادت عند اندلاع الحرب. فقبل الصراع، كان نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يمر عبر مضيق هرمز، وحذر محللون من أن إغلاقه قد يدفع أسعار الخام إلى تجاوز 200 دولار للبرميل.

توقعات بوفرة النفط خلال 2027

وخلال مؤتمر “أديبك”، أكبر مؤتمر نفطي في الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي، اتفق كبار المسؤولين التنفيذيين على أن أسواق النفط الخام تبدو متمتعة بإمدادات وفيرة مع اقتراب عام 2027، وأن أي انخفاض إضافي في الأسعار قد يسهم في تسهيل جهود مكافحة التضخم، رغم أن مساعي إعادة بناء المخزونات التي استُنزفت خلال الحرب قد تحد من مدى تراجع الأسعار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن هذا التحول، إلى جانب هبوط أسعار النفط الخام الفعلية، يشير إلى أن السوق “تُظهر بوادر أولية لاستعادة التوازن”.

ارتفاع أسعار الوقود والشحن

ولا تزال بعض جوانب شح الإمدادات قائمة، فأسعار الوقود لا تزال أعلى بكثير من أسعار النفط الخام، إذ يُتداول الديزل الأوروبي عند نحو 170 دولاراً للبرميل، على سبيل المثال. كما لا تزال تكاليف الشحن مرتفعة بمقاييس تاريخية.

"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026 بمقدار 200 ألف برميل يوميًا، بعد خفضها خلال الأشهر الستة الماضية.

جاء ذلك في التقرير الشهري للمنظمة، تزامنًا مع استمرار اضطراب إمدادات النفط نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران منذ فبراير الماضي، وتواصل تداعياته على الاقتصاد العالمي.

وتوقع التقرير تراجع الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 230 ألف برميل يوميًا خلال 2026، مقابل ارتفاع الطلب في الدول غير الأعضاء بالمنظمة بنحو 410 آلاف برميل يوميًا.

في المقابل، أبقت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2027 مستقرة عند 2.6 مليون برميل يوميًا.