انفجار قنبلة يدوية في إسرائيل.. 4 مصابين وامرأة تصارع الموت

أُصيب أربعة أشخاص، اليوم السبت، جراء إلقاء مجهولين قنبلة يدوية على متجر في قرية كفر مندا شمالي إسرائيل، فيما وُصفت حالة امرأة تبلغ من العمر نحو 60 عامًا بالحرجة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء هرعت إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى رامبام في حيفا والمستشفى الإيطالي في الناصرة لتلقي العلاج.

وأوضحت الصحيفة أن المصابين الأربعة بينهم امرأة في الستينيات من عمرها أُصيبت بجروح خطيرة، وخضعت لمحاولات إنعاش قلبي رئوي، إلى جانب رجل وامرأة في الخمسينيات من عمرهما أُصيبا بجروح متوسطة، وشخص رابع أُصيب بجروح طفيفة.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن المهاجمين كانوا يبحثون عن شخص مستهدف، إلا أنهم بعدما فشلوا في العثور عليه، ألقوا قنبلة يدوية على متجر يملكه أحد أقاربه.

من جانبها، فرضت الشرطة الإسرائيلية طوقًا أمنيًا في محيط موقع الحادث، ودفعت بتعزيزات كبيرة، فيما بدأت بجمع الأدلة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن الانفجار هز المنطقة بأكملها، وتسبب في تطاير الزجاج وحالة من الذعر بين المواطنين، خاصة النساء والأطفال الذين سارعوا إلى البحث عن أماكن للاحتماء.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد مظاهر العنف والجريمة داخل المجتمع الإسرائيلي، مع استمرار وقوع حوادث إطلاق النار والتفجيرات والاعتداءات المسلحة.