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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نقص الأدوية يضرب إسرائيل.. أزمة تهدد حياة المرضى وسط تداعيات الحروب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

تواجه إسرائيل أزمة متفاقمة في توافر الأدوية، بعدما تحول النقص في المستحضرات الطبية من حالات متفرقة إلى مشكلة مزمنة تطال أدوية حيوية، من بينها علاجات الصرع والأمراض الخطيرة والسرطان، الأمر الذي يضع المرضى أمام تحديات متزايدة للحصول على العلاج اللازم.

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن نقص الأدوية بات يدفع المرضى إلى قطع مسافات طويلة داخل إسرائيل بحثًا عن المستحضرات المفقودة، فيما يلجأ بعضهم إلى خيارات أكثر خطورة، من بينها شراء الأدوية من السوق السوداء في مناطق السلطة الفلسطينية، أو السفر جوًا إلى قبرص لتأمين احتياجاتهم العلاجية.

نقص الأدوية يضع المرضى أمام خيارات صعبة

وبحسب التقرير، لم يعد نقص الأدوية مشكلة عابرة يمكن التعامل معها من خلال الانتظار أو البحث في الصيدليات القريبة، بل أصبح أزمة تؤثر بصورة مباشرة على قدرة المرضى على الحصول على علاجاتهم في الوقت المناسب.

وتتفاقم معاناة المرضى الذين يعتمدون على أدوية أساسية بصورة منتظمة، إذ يضطرون إلى البحث عن بدائل لتأمين احتياجاتهم، في ظل عدم توافر بعض المستحضرات في الأسواق المحلية.

ويثير لجوء بعض المرضى إلى السوق السوداء مخاوف إضافية تتعلق بسلامة الأدوية ومصدرها، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالحصول على مستحضرات طبية خارج القنوات الرسمية والرقابية.

أزمة عالمية وإسرائيل خارج أولويات شركات الأدوية

وأشار التقرير إلى أن أزمة نقص الأدوية لا تقتصر على إسرائيل، بل ترتبط بمشكلة عالمية في إمدادات المستحضرات الطبية، غير أن إسرائيل تواجه تحديًا إضافيًا يتمثل في تراجع أولويتها لدى بعض الجهات والشركات الموردة، ما يجعل تأمين احتياجات السوق المحلية أكثر صعوبة.

وتزداد حدة الأزمة مع إغلاق شركات أدوية محلية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة قطاع الصناعات الدوائية الإسرائيلي على تلبية احتياجات المرضى، ومدى اعتماد السوق على الاستيراد الخارجي.

تحذيرات من تداعيات استراتيجية

ونقل التقرير تحذيرات خبراء من أن استمرار الأزمة لا يمثل مجرد نقص مؤقت في بعض الأدوية، وإنما قد يشكل تهديدًا استراتيجيًا لقدرة إسرائيل على ضمان الأمن الدوائي وتوفير العلاجات الأساسية لسكانها.

ووصف الخبراء الأزمة بأنها «ضربة استراتيجية للبلاد»، في إشارة إلى أن تداعياتها تتجاوز حدود القطاع الصحي لتطال منظومة الإمداد الطبي والاستقلالية الدوائية.

وتعكس هذه التطورات، وفق ما أورده التقرير، حجم التحديات التي تواجهها إسرائيل في تأمين الأدوية الحيوية، في وقت أصبح فيه المرضى مضطرين للبحث عن حلول استثنائية للحصول على علاجاتهم، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار النقص إلى تعريض حياة بعضهم لمخاطر صحية متزايدة.

إسرائيل المستحضرات الطبية أدوية حيوية الأمراض الخطيرة السرطان

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