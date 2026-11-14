قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقاومة الجدار: 11 مخططا استيطانيا في محافظات الضفة تشمل 895 وحدة إضافية وتوسعات صناعية وخدمية
مـ.ذبحة جديدة على حدود إثيوبيا.. مقتل 8 صوماليين بينهم نساء وأطفال في هجوم مسلح
مدير الوكالة الذرية: قلقون من وضع شبكة الكهرباء في أوكرانيا وتأثيره على السلامة النووية
وزير النقل الأمريكي: عودة الرحلات الجوية إلى طبيعتها تدريجيًا واستمرار تأخيرات وإلغاءات السفر
رئيس الوزراء من المنصورة: الدولة حريصة على تطوير المستشفيات وإنهاء قوائم الانتظار
الكرملين يحسم موقفه من المفاوض الأوروبي.. موسكو ترفض فرض شروط على فريق التفاوض
وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت لترؤس أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة
مدبولي: الرئيس السيسي صاحب فكرة مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما
نزل 10 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن
وزير العدل: هيبة القضاء تزداد حين يجد المتقاضي أذناً تسمع ويداً ترشد وميزاناً لا يميل
رئيس الوزراء يتفقد مركز زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة
مدبولي: الدولة تحقق نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال تجميع وتصنيع مشتقات البلازما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير النقل الأمريكي: عودة الرحلات الجوية إلى طبيعتها تدريجيًا واستمرار تأخيرات وإلغاءات السفر

الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي
القسم الخارجي

بدأت حركة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية التعافي تدريجيًا، بعد فترة من الاضطرابات التي أثرت على انتظام الرحلات الجوية، وأدت إلى توقف بعض الخدمات، وسط جهود حكومية وتنسيق مستمر مع شركات الطيران لإعادة تشغيل حركة السفر واستعادة جداول الرحلات المعتادة.

وأكد وزير النقل الأمريكي أن الرحلات الجوية بدأت تعود ببطء إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركات الطيران لدعم جهود التعافي، وضمان استعادة انتظام حركة النقل الجوي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن عودة الحركة إلى مستوياتها الطبيعية لن تتم بشكل فوري، محذرًا من استمرار مواجهة المسافرين تأخيرات وإلغاءات في عدد من الرحلات الجوية، بالتزامن مع العمل على معالجة تداعيات توقف الخدمات وإعادة تنظيم حركة الطيران.

وقال إن شركات الطيران تواصل جهودها لإعادة جدولة الرحلات المتأثرة، وترتيب مواعيد الإقلاع والوصول، بما يساعد على تقليل الاضطرابات التي تعرض لها المسافرون، واستيعاب التراكم الناتج عن تعطل بعض الخدمات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السلطات الأمريكية إلى احتواء تداعيات اضطرابات قطاع الطيران، والحفاظ على استمرارية حركة النقل الجوي، خاصة مع ارتباط الرحلات الداخلية والدولية بمواعيد سفر وأعمال والتزامات يومية لملايين الركاب.

ومن المتوقع أن تستمر عملية استعادة انتظام الرحلات بصورة تدريجية، مع بقاء احتمالات التأخير أو الإلغاء قائمة لحين الانتهاء من إعادة ترتيب جداول التشغيل والتعامل مع الرحلات المتراكمة.

ونصح الوزير المسافرين بمتابعة تحديثات شركات الطيران بشأن مواعيد رحلاتهم، تحسبًا لأي تغييرات قد تطرأ على جداول السفر خلال مرحلة التعافي.

الطيران الأمريكي وزير النقل الأمريكي توقف حركة الطيران الغاء الرحلات طائرة أمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

مؤيدون لجماعة الإخوان

إشادة أمريكية بقرار مصر.. مسعد بولس: تجميد أموال الإخوان يحرمهم من تنفيذ مخططاتهم

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مرصد الأزهر: الخوارزميات والمحتوى المتطرف يهددان النشء.. والوعي خط الدفاع الأول

الشيخ عوض الفردي

91 عامًا من الوفاء للقرآن.. 3 تكريمات للشيخ عوض الفردي تقديرًا لرحلته مع كتاب الله

الشيخ عوض الفردي

نقابة القراء تمنح الشيخ عوض الفردي العضوية الشرفية تقديرًا لمسيرته مع القرآن الكريم

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

المزيد