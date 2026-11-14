وزير النقل الأمريكي: عودة الرحلات الجوية إلى طبيعتها تدريجيًا واستمرار تأخيرات وإلغاءات السفر

بدأت حركة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية التعافي تدريجيًا، بعد فترة من الاضطرابات التي أثرت على انتظام الرحلات الجوية، وأدت إلى توقف بعض الخدمات، وسط جهود حكومية وتنسيق مستمر مع شركات الطيران لإعادة تشغيل حركة السفر واستعادة جداول الرحلات المعتادة.

وأكد وزير النقل الأمريكي أن الرحلات الجوية بدأت تعود ببطء إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركات الطيران لدعم جهود التعافي، وضمان استعادة انتظام حركة النقل الجوي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن عودة الحركة إلى مستوياتها الطبيعية لن تتم بشكل فوري، محذرًا من استمرار مواجهة المسافرين تأخيرات وإلغاءات في عدد من الرحلات الجوية، بالتزامن مع العمل على معالجة تداعيات توقف الخدمات وإعادة تنظيم حركة الطيران.

وقال إن شركات الطيران تواصل جهودها لإعادة جدولة الرحلات المتأثرة، وترتيب مواعيد الإقلاع والوصول، بما يساعد على تقليل الاضطرابات التي تعرض لها المسافرون، واستيعاب التراكم الناتج عن تعطل بعض الخدمات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السلطات الأمريكية إلى احتواء تداعيات اضطرابات قطاع الطيران، والحفاظ على استمرارية حركة النقل الجوي، خاصة مع ارتباط الرحلات الداخلية والدولية بمواعيد سفر وأعمال والتزامات يومية لملايين الركاب.

ومن المتوقع أن تستمر عملية استعادة انتظام الرحلات بصورة تدريجية، مع بقاء احتمالات التأخير أو الإلغاء قائمة لحين الانتهاء من إعادة ترتيب جداول التشغيل والتعامل مع الرحلات المتراكمة.

ونصح الوزير المسافرين بمتابعة تحديثات شركات الطيران بشأن مواعيد رحلاتهم، تحسبًا لأي تغييرات قد تطرأ على جداول السفر خلال مرحلة التعافي.