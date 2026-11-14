محافظ بني سويف يستعرض مقترح تطوير الميدان الرئيسي بمنطقة الحمرايا

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه، المهندس محمد عيسى نقيب المهندسين بالمحافظة، حيث تناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين المحافظة والنقابة في مجالات المشاركة المجتمعية والمساهمة في جهود التنمية والتطوير.

وخلال اللقاء، تم استعراض تصور مقترح لتصميم وتطوير الميدان الرئيسي بمنطقة الحمرايا، باعتباره أحد الميادين الحيوية ومدخلًا للمدينة من الناحية الشرقية، في ظل وجود العديد من الأنشطة والخدمات بالمنطقة المحيطة به، بما يسهم في إضفاء طابع حضاري مميز على الميدان، ويعكس تراث وتاريخ محافظة بني سويف.

وأكد المحافظ أهمية تضافر الجهود والاستفادة من الخبرات الهندسية والفنية لنقابة المهندسين في تقديم رؤى ومقترحات تسهم في تطوير المظهر الحضاري للمحافظة، موجّهًا الشكر للنقابة على تعاونها، مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية قبل اتخاذ أي إجراءات تنفيذية، ومراعاة تحقيق السيولة المرورية، نظرًا لأهمية الميدان وارتباطه بعدد من المحاور المرورية الرئيسية.

من جانبه، أعرب المهندس محمد عيسى عن تقديره لجهود المحافظة في مختلف القطاعات، مؤكدًا استعداد النقابة لتقديم أوجه الدعم الفني والتعاون مع المحافظة في مشروعات التنمية والتطوير.

حضر اللقاء كامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية، ومن نقابة المهندسين المهندس إسلام كمال، والدكتور أحمد مصطفى، والدكتور محمود محمد.