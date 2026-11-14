محافظ بني سويف يثمن جهود تطوير المنظومة القضائية خلال استقباله وزير العدل

استقبل اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والوفد المرافق له من قيادات الوزارة، وذلك في مستهل زيارته الرسمية للمحافظة.

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بوزير العدل والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما التوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يسهم في التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

من جانبه، أعرب المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل عن سعادته بزيارة محافظة بني سويف، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير العدل تفقد مجمع محاكم بني سويف.