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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع برنامج إعداد قيادات الصفين الثاني والثالث

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف


تابع بلال حبش نائب محافظ بني سويف، فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الصفين الثاني والثالث من القيادات والكوادر التنفيذية بالمحافظة، والمخصص للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات والقطاعات الخدمية، وذلك بحضور الدكتورة جملات إسماعيل مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، والأستاذ أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

وتناولت جلسة اليوم موضوع الأمن القومي والوعي الوطني، من خلال استعراض مفهوم الأمن القومي وأبعاده المختلفة، وارتباطه بمختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، ودور مؤسسات الدولة والمواطنين في الحفاظ على استقرار الدولة وحماية مقدراتها، فضلًا عن التعريف بأهمية الوعي الوطني في التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمع، وفهم طبيعة المسؤوليات والأدوار التي تضطلع بها مؤسسات الدولة.

كما تطرقت الجلسة إلى عدد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، ومبادرة "100 مليون صحة"، مع توضيح ما تعكسه هذه المبادرات من تكامل بين جهود مؤسسات الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الأساسية.

وحرص نائب محافظ بني سويف على فتح حوار تفاعلي مع المتدربين، والاستماع إلى مداخلاتهم وتساؤلاتهم بشأن مفهوم الأمن القومي، ومدى ارتباطه بطبيعة عمل كل موظف، وكيف يمكن أن ينعكس الأداء الوظيفي اليومي على أمن الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن الموظف العام يمثل الدولة في موقع عمله، وأن دوره لا يقتصر على تنفيذ المهام والإجراءات الإدارية، وإنما يمتد أثره إلى مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن، ومدى شعوره بالرضا والثقة في مؤسسات الدولة.

وأوضح أن الأمن القومي مفهوم شامل لا يقتصر على الجوانب العسكرية أو الأمنية، وإنما يرتبط باستقرار مختلف قطاعات الدولة وقدرتها على أداء وظائفها وتلبية احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن كفاءة الجهاز الإداري، وانتظام العمل بالمؤسسات، وحسن إدارة الموارد، وتقديم الخدمات للمواطنين وفقًا للقانون، تمثل جميعها جوانب مهمة في منظومة الحفاظ على استقرار الدولة.

وأضاف أن وعي العاملين بالجهاز الإداري بطبيعة مؤسسات الدولة واختصاصاتها، وإدراكهم لأهمية المهام المنوطة بهم، يساعدان على أداء المسؤوليات الوظيفية بصورة أكثر وعيًا والتزامًا، لافتًا إلى أن الانتماء الوطني يتجسد في السلوك العملي للموظف، من خلال احترام القانون، والمحافظة على المال العام، والإخلاص في أداء العمل، والحرص على مصالح المواطنين.

وشدد نائب محافظ بني سويف على أهمية رفع مستوى الوعي لدى القيادات والكوادر التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة والحكومة، باعتبارها علاقة تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة، وتتطلب فهمًا لطبيعة احتياجات المواطنين ومسؤولية التعامل معها، مؤكدًا ضرورة بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال حسن أداء الخدمات، وسرعة التعامل مع الشكاوى، والالتزام الوظيفي، والتواصل الإيجابي مع المواطنين، بما يعكس الدور الحقيقي للجهاز التنفيذي في خدمة المجتمع.

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