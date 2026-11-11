سياسة واقتصاد بني سويف تطلق أولى لقاءات سلسلة «حوارات مع مسؤولين وخبراء وصناع القرار»

نظمت وكالة شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف أولى فعاليات سلسلة لقاءات «حوارات مع مسؤولين وخبراء وصناع القرار»، باستضافة الدكتور هيثم جمال، خبير الدراسات الأمريكية، للحديث حول «السياسة الخارجية الأمريكية واستراتيجيات الأمن القومي: قراءة من الداخل في ضوء تجربة معايشة بالولايات المتحدة الأمريكية».

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد نور البصراتي، عميد الكلية، والدكتورة الشيماء عبد السلام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأوضح الدكتور طارق علي، أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا مع طلاب الكلية حول طبيعة السياسة الخارجية الأمريكية وآليات صنع القرار، حيث تناول عددًا من المحاور، من بينها محددات السياسة الخارجية الأمريكية وعلاقتها بالأمن القومي، والقيادات القتالية الموحدة الأمريكية، والبنية المؤسسية لعملية صنع القرار في الولايات المتحدة، إلى جانب استراتيجيات الأمن القومي، والفرق بين استراتيجية الأمن القومي الأمريكية واستراتيجية الدفاع الوطني الأمريكي، بما يتيح الفرصة أمام الطلاب للتواصل المباشر مع الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين، والتعرف على خبراتهم ورؤاهم في مختلف القضايا، وطرح الأسئلة ومناقشة القضايا المطروحة مع المحاضر، بما يعزز معارفهم الأكاديمية ويربط الدراسة النظرية بالتطورات والتطبيقات العملية في مجال السياسة والعلاقات الدولية.



ومن المقرر أن تتضمن سلسلة «حوارات مع مسؤولين وخبراء وصناع القرار» استضافة ست شخصيات عامة وخبراء، هم: الوزير أحمد رستم، وزير التخطيط، والسفير علاء الدين يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية السابق وعضو مجلس إدارة المتحدة للإعلام، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، والشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور هيثم جمال، خبير الدراسات الأمريكية.

