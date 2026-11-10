قافلة طبية مجانية تقدم 1053 خدمة لذوي الإعاقة وأسرهم بمركز ناصر في بني سويف

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة ناصر شوقي هاشم، في حضور القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص لذوي الإعاقة، وبالتعاون مع مديريات: الصحة والتربية والتعليم والتضامن، ومؤسسة نهضة بني سويف وكلية الطب بجامعة النهضة، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمركز ناصر.

تأتي تلك القافلة تفعيلاً مبادرة المحافظة" بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة " وفي إطار المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي" والتي تحظى برعاية السيدة قرينة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تركز القافلة على تقديم الخدمات الطبية التي تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الهمم وأسرهم.

وتم عقد القافلة بمقر مدرسة التربية الخاصة بمدينة ناصر، وشهدت تقديم خدمات الكشف الطبي في عدد من التخصصات شملت (الباطنة، والأطفال، والعظام، والجلدية، والنساء والعلاج الطبيعي)، حيث بلغ إجمالي الخدمات المقدمة ضمن فعاليات القافلة 1053 من الكشف الطبي وتوفير الأدوية وعمل التحاليل والفحوصات والمبادرات الصحية، إلى جانب تقديم التوعية والإرشادات الطبية اللازمة للمستفيدين.

فيما أكد سيد سعد_مُنسق المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي" _ومدير إدارة شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة،أن القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل الطبية والخدمات المتكاملة التي تنفذها الإدارة_تحت رعاية المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز_ للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمختلف مراكز المحافظة، بهدف تيسير حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية، والوصول بالخدمة إلى المستحقين في أماكن وجودهم، بما يتماشى مع توجهات المحافظة نحو دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مناحي الحياة.

جاء ذلك بحضور: الدكتور عصام عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،الدكتور أيمن رفعت وكيل كلية الطب جامعة النهضة،الدكتور محمد مسعود، مدير إدارة ناصر الصحية، الدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة تعليم ناصر، الأستاذ وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، الأستاذ تميم الحسيني، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التعليم ، والأستاذ محمد رسلان، مدير الإدارة الطبية بمؤسسة نهضة بني سويف وبعض التنفيذيين المعنيين من المديريات والوحدة المحلية.

