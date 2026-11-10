رئيس جامعة بني سويف يبحث مع شيخ الأزهر تعزيز الشراكة التوعوية والمجتمعية

التقى الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، صباح اليوم، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة بني سويف والأزهر الشريف في المجالات التوعوية والثقافية وخدمة المجتمع، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الإنسانية والوطنية لدى الشباب.



كان ذلك بحضور الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ، والأستاذ محمد سليم امين عام الجامعة والدكتور احمد حسن استاذ الأورام بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون مع الأزهر الشريف باعتباره إحدى أبرز وأهم المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، مشيدًا بالدور الرائد الذي يقوم به الأزهر في نشر مبادئ الاعتدال والتسامح ومواجهة الأفكار المتطرفة. كما تناول اللقاء آليات تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تستهدف رفع الوعي الفكري والثقافي لدى الطلاب، وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يواكب جهود الدولة في بناء الإنسان المصري.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه المستمر للأنشطة التوعوية، مثمنًا استضافة الأزهر الشريف للأسبوع الدعوي الذي أُقيم في رحاب جامعة بني سويف، وما شهده من مشاركة واسعة وإقبال كبير من الطلاب ومنسوبي الجامعة، مؤكدا أن هذه الفعاليات أسهمت في نشر الوعي الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة، فضلًا عن تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التعاون مع الأزهر الشريف يمثل نموذجًا مثمرًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية، مشددًا على استمرار العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المزيد من المبادرات والبرامج التي تخدم المجتمع وتلبي احتياجات الشباب الفكرية والثقافية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية والبناء.