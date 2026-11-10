تموين بني سويف يضبط 11 مخالفة تموينية بمركزي ببا والفشن

شنت إدارة تموين ببا حملة تموينية مكثفة للمرور على الأسواق وضبط كافة أوجه الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة، بيانها كالتالي:​مخالفات الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية:

​محل بقالة: ضبط 494 عبوة سلع متنوعة منتهية الصلاحية؛ وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

​محل لبيع الأعلاف: ضبط (1) طن نخالة خشنة مخصصة للماشية "مجهولة المصدر"؛ وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

وسيلة نقل (توك توك): ضبط كمية قدرها (160) لتراً من زيت الطعام المخلوط بالشوائب و"مجهول المصدر"؛ وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.



​محل لبيع المواد الغذائية: ضبط (500) كجم سكر "مجهول المصدر"؛ وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

مخالفات المستودعات والأنشطة التموينية:

​ 2 جنحة: 2. مستودع بوتاجاز؛ لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل الرسمية.

​ 2 محضر إثبات حالة: لعدد (2) تاجر تمويني؛ لعدم وضع قائمة ببيانات النشاط وعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية على واجهة المحل.

​مخالفات الاشتراطات الصحية:

​ 3 جنح: لعدم حمل شهادات صحية تثبت

الخلو من الأمراض (موزعة على مطعم وجبات سريعة ومطعم مشويات).

​ملاحظة ختامية: تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

