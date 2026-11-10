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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن الشريعي: كهربا جزء أساسي من مشروعي في إنبي.. وسيعود للعمل بالنادي بعد الاعتزال

أيمن الشريعي - كهربا
أيمن الشريعي - كهربا

تحدث أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن علاقته الخاصة بمحمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، مؤكدًا أنه يمثل عنصرًا مهمًا في مشروع النادي لتطوير اللاعبين الشباب، لما يمتلكه من خبرات وقدرة على التأثير في زملائه الصغار.

وقال الشريعي، في تصريحات تلفزيونية، إن انضمام كهربا إلى الفريق منح اللاعبين الشباب فرصة استثنائية، بعدما تحول اللاعب الذي كانوا يشاهدونه عبر شاشات التلفزيون إلى زميل لهم داخل الملعب وغرفة الملابس.

وأضاف أن وجود كهربا يمثل حافزًا كبيرًا للاعبين الصغار، موضحًا أن توجيهاته لهم أو صناعته للأهداف يمنحانهم شعورًا بالسعادة، ويضيفان الكثير إلى تجربتهم داخل الفريق.

وأكد رئيس إنبي أن كهربا يعد أحد أبناء النادي، مشيرًا إلى أنه ينتظر عودته للعمل داخل إدارته عقب انتهاء مسيرته في كرة القدم، قائلًا: "كهربا من نسيج نادي إنبي وابن النادي، وبعد ما يخلص كورة هيرجع يشتغل في إدارة النادي".

وتطرق الشريعي إلى شخصية اللاعب، مشددًا على أنه يحتاج إلى أسلوب خاص في التعامل، وقال: "كهربا سالك جدًا وقلبه نظيف جدًا، واللي محتاجه طريقة معاملة مميزة ومختلفة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعمه نفسيًا في أوقات الإخفاق، مضيفًا: "وقت الإخفاقات خده في حضنك، متخبطوش في الحيطة، لأنه من جواه قلبه حلو جدًا"، مشيرًا إلى أن علاقته به تتجاوز حدود العمل، وأن كهربا يتعامل معه باعتباره أيمن الشريعي الإنسان وليس رئيس النادي فقط.

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