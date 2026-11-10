طلاب حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بني سويف يشاركون في معرض ICT

شارك طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في فعاليات مؤتمر ICT، المقام ضمن المعرض الدولي للتكنولوجيا والاتصالات، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد سيد قايد، عميد الكلية، و الدكتور فريد علي موسى، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.



وأوضح الدكتور طارق علي، أن مشاركة الطلاب تأتي في إطار حرص الجامعه على تعزيز الجانب التطبيقي للعملية التعليمية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على أحدث التطورات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن التواصل المباشر مع الشركات والجهات المشاركة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، حيث تمثل هذه المشاركة فرصة مهمة لاكتساب الخبرات والتعرف على الابتكارات والحلول التكنولوجية الحديثة، مؤكدًا حرص الكلية على دعم طلابها وتشجيعهم على مواكبة التطورات المتلاحقة في عالم التكنولوجيا، بما يعزز قدراتهم العلمية والعملية ويفتح أمامهم آفاقًا مهنية واعدة.

وأضاف الدكتور محمد قايد، أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي المستمرة لتوفير فرص تعليمية وتطبيقية متميزة لطلابها، وتعزيز انفتاحهم على المؤسسات والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، بما يدعم إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

