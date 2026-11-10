صدمة في الهلال السعودي.. سيموني إنزاجي يقرر الرحيل بنهاية الموسم ويرفض تجديد عقده

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قرار مفاجئ من سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بالرحيل عن قيادة الزعيم مع نهاية الموسم الحالي، وعدم تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، في خطوة قد تمثل ضربة قوية لإدارة النادي التي كانت تأمل في استمرار المدرب الإيطالي لسنوات مقبلة.

إنزاجي يقترب من نهاية مشواره مع الهلال

وانتقل سيموني إنزاجي إلى العاصمة السعودية الرياض في صيف عام 2025، بعد أيام قليلة من خسارة إنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا، ليبدأ تجربة جديدة في مسيرته التدريبية داخل الملاعب السعودية، وسط طموحات كبيرة بتحقيق البطولات وبناء مشروع فني طويل الأمد مع الهلال.

وشهدت تجربة المدرب الإيطالي مع الزعيم مزيجًا من النجاحات والإخفاقات، بعدما نجح في قيادة الفريق للتتويج بكأس الملك خلال الموسم الماضي، لكنه أخفق في حصد لقب الدوري السعودي، الذي خسره في الجولة الأخيرة لصالح النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في نهاية درامية للمنافسة.

سلسلة تاريخية للهلال تحت قيادة المدرب الإيطالي

وتمكن إنزاجي خلال فترة قيادته للهلال من تحقيق سلسلة مميزة، بعدما حافظ الفريق على سجله خاليًا من الهزائم في 47 مباراة متتالية، ليحقق رقمًا لافتًا قبل أن يتلقى الهزيمة التي أنهت هذه السلسلة أمام نادي نيوم في شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي البارز نيكولو شيرا، فإن المدرب السابق لإنتر ولاتسيو لا ينوي تمديد تعاقده مع الهلال، والذي يستمر حتى يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن قيمة عقده السنوي تُقدر بنحو 26 مليون يورو، ليكون ضمن أصحاب الرواتب الأعلى في عالم التدريب.

الدوري الإيطالي ووجهات أوروبية محتملة

ومن المنتظر أن يفتح قرار إنزاجي بعدم الاستمرار مع الهلال الباب أمام تكهنات واسعة بشأن وجهته المقبلة، خاصة مع احتمالية عودته إلى الدوري الإيطالي، الذي سبق له تحقيق العديد من النجاحات خلال تجربته مع إنتر.

وحقق المدرب الإيطالي مع إنتر لقب الدوري الإيطالي «السكوديتو»، إلى جانب التتويج بكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي ثلاث مرات، فضلًا عن الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

وكانت تقارير صحفية ربطت اسم إنزاجي خلال شهر أكتوبر الماضي بإمكانية تدريب يوفنتوس أو نابولي، بالتزامن مع وجود اهتمام محتمل من أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يجعل مستقبله التدريبي من الملفات المنتظرة بقوة خلال الفترة المقبلة، حال تأكد رحيله عن الهلال بنهاية الموسم.