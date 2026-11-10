إنجي كيوان تنضم لمسلسل "تمكين"

وقع اختيار المخرج محمد سامي على النجمة إنجي كيوان للمشاركة ضمن فريق عمل مسلسل «تمكين»، حيث قامت النجمة بتوقيع عقد انضمامها إلى العمل، وهو من إنتاج شركة سيرجي، لتخوض من خلاله تجربة درامية جديدة ضمن السباق الرمضاني المقبل.



وأعربت إنجي كيوان عن سعادتها بالتعاون مجددا مع المخرج محمد سامي في مسلسل «تمكين»، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثل تجربة مهمة بالنسبة لها، لا سيما أنها سبق وتعاونت معه في مسلسل «سيد الناس»، ووصفت سامي بأنه أحد أهم المخرجين على الساحة الفنية، لما يمتلكه من رؤية إخراجية متميزة وقدرة على تقديم الشخصيات بصورة ثرية ومختلفة.



وتجسد إنجي كيوان خلال أحداث المسلسل أحد الأدوار المؤثرة في سياق العمل، في إضافة جديدة إلى مسيرتها الفنية، التي تشهد حضورا متصاعدا وتنوعا ملحوظا في اختياراتها الدرامية، وقدرتها على خوض تجارب مختلفة تتيح لها تقديم مساحات تمثيلية متنوعة.

ويأتي انضمام إنجي كيوان إلى مسلسل «تمكين» بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها في الدراما المصرية، لا سيما من خلال مشاركتها في مسلسل «الفرنساوي» أمام عمرو يوسف، ومسلسل «وننسى اللي كان» الذى عرض خلال موسم رمضان الماضي، إلى جانب مسلسل «وتقابل حبيب» في رمضان قبل الماضي، وأيضا تجربتها مع المخرج محمد سامي فى مسلسل "سيد الناس" وهي تجارب استطاعت من خلالها أن تترك بصمة خاصة، وتلفت الأنظار إلى حضورها المختلف وقدرتها على التنوع في تجسيد الشخصيات واختيار الأدوار ذات التأثير الدرامي.

وتحرص إنجي كيوان على تطوير تجربتها الفنية والانفتاح على أدوار أكثر تنوعا، بما يؤكد طموحها في بناء مسيرة درامية متجددة، تقوم على انتقاء الأعمال والشخصيات التي تمنحها فرصا حقيقية لإبراز إمكاناتها التمثيلية وتثبيت حضورها لدى الجمهور.

واستطاعت إنجي كيوان أن تفرض نفسها خلال الفترة الأخيرة كواحدة من الأسماء الصاعدة بقوة على الساحة الفنية، في ظل حرصها على تقديم شخصيات تحمل تحديات تمثيلية حقيقية، وهو ما يؤكد أنها تمتلك طموحا واضحا وخطوات مدروسة نحو حضور أكثر تأثيرا في الدراما العربية.

ويضم مسلسل «تمكين» كوكبة من أبرز نجوم الفن، يتقدمهم النجم عمرو سعد والنجمة ياسمين صبري والفنان خالد الصاوي، في توليفة فنية تجمع أسماء ذات حضور جماهيري وخبرات تمثيلية متنوعة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.