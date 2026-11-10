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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بني سويف يتفقد مستشفى الصدر ويتابع مستوى الخدمات

صحة بني سويف
صحة بني سويف

أجرى الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف جولة تفقدية داخل مستشفى الصدر، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الإمكانات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتورة هبة حسن  مدير المستشفى.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظة، والحرص على التأكد من انتظام العمل داخل المستشفيات، ومتابعة مستوى الأداء الطبي والإداري، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الجولة لوكيل وزارة الصحة بالمرور على عدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، ومتابعة انتظام تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، والتأكد من الالتزام بمواعيد العمل ونظام النوبتجيات، إلى جانب مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الضرورية للتشغيل.

كما تابع وكيل الوزارة مستوى النظافة العامة والانضباط داخل الأقسام المختلفة، ومدى الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة وسلامة المرضى، واطلع على آليات استقبال الحالات والتعامل معها، ومدى سرعة تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى.

واستمع خلال جولته إلى شرح من مدير المستشفى حول معدلات العمل والخدمات التي تقدمها الأقسام المختلفة، وناقش سبل تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة تقديم الخدمة الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أهمية استمرار الجولات الميدانية والمتابعة المباشرة للمنشآت الصحية، باعتبارها وسيلة أساسية لرصد مستوى الأداء على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري والطبي، وحسن معاملة المرضى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم دون تأخير.

وأشار إلى استمرار جهود مديرية الصحة ببني سويف لتطوير مستوى الأداء داخل المستشفيات والمنشآت الطبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وبما يحقق رضا المرضى ويرتقي بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

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