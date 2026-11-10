صحة بني سويف: ضبط 345 عبوة من الأغذية منتهية الصلاحية خلال حملة رقابية للصحة بمركز إهناسيا

نفذت الأجهزة الرقابية بمديرية الصحة ببني سويف حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية بمركز إهناسيا، أسفرت عن ضبط 345 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة وإشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الشؤون الوقائية، بالتعاون مراقبة الأغذية بالمديرية، حيث تولى فريق مراقبة الأغذية بإهناسيا أعمال التفتيش والمرور على المنشآت الغذائية بدائرة المركز.

أسفرت الحملة عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية، شملت 21 كرتونة تحتوي على 249 كيس من الشيبسي وسناكس بنكهات مختلفة، و20 عبوة كرواسون محشو بالشوكولاتة بالإضافة إلى عبوة واحدة من التمور المجففة، زنة 500 جم.

كما تم ضبط منتجات غذائية متغيرة الخواص الطبيعية، تضمنت 3 كراتين من سناكس، بكل كرتونة 15 كيس، لوجود تغير في الخواص الطبيعية وخروج محتويات العبوات، بجانب 2كرتونة شيبسي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض جهات التحقيق

ضم فريق الحملة الأستاذ محمد علي، مراقب أول أغذية بإهناسيا، والأستاذ محمد سيد، والأستاذ أحمد محمد، مفتشي الأغذية.

