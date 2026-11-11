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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضمن مخرجات منتدى مصر.. "البحث العلمي" تطلق مبادرة "إقليم" لمواجهة 8 تحديات تنموية في 5 أقاليم

مخرجات منتدى مصر..
مخرجات منتدى مصر..
أ ش أ

أعلنت أكاديللبحث لعلمي والتكنولوجيا إطلاق مبادرة "إقليم – EQLIM"، لتوظيف التكنولوجيا التطبيقية في مواجهة 8 تحديات تنموية موزعة على 5 أقاليم جغرافية بمصر، من خلال مشروعات بحثية وتكنولوجية قابلة للتنفيذ، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.

تأتي المبادرة في إطار تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026، ومن بينها مبادرة "دولة الابتكار"، وتهدف إلى تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تسهم في حل المشكلات التنموية بالمجتمعات المحلية، وتوطين التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة بكل إقليم.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أن المبادرة تعزز توظيف البحث العلمي والابتكار في تقديم حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أهمية الانتقال بنتائج الأبحاث من مرحلة إنتاج المعرفة إلى التطبيق العملي، وتطوير حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ والتوسع؛ بما يحقق أثرا اقتصاديا ومجتمعيا وبيئيا ملموسا.

وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف تعزيز التكامل بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الإنتاجي، وتوجيه القدرات العلمية والتكنولوجية المصرية نحو أولويات التنمية في مختلف الأقاليم.

من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور ممدوح معوض، إن المبادرة تتضمن 8 تحديات تنموية، تشمل 3 تحديات في إقليم الإسكندرية، هي تطوير حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية بمحافظة مطروح من خلال حصاد مياه الأمطار والسيول ومعالجتها وإعادة استخدامها، وتحسين كفاءة الزراعة الصحراوية بمنطقة المغرة باستخدام تكنولوجيات الري الذكي، إلى جانب تطوير وتوطين تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر بمنطقة برج العرب ودعم تصنيع مكوناتها.

وأوضح أنه في إقليم الدلتا، تستهدف المبادرة تطوير صناعة الياسمين ومنتجاته ذات القيمة المضافة بمحافظة الغربية، من خلال تحسين عمليات التداول والاستخلاص والتصنيع وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات.

وأضاف أن المبادرة تستهدف في إقليم وسط الصعيد تعظيم القيمة الاقتصادية للتمور ومنتجات النخيل بمحافظة الوادي الجديد، عبر تطوير عمليات التصنيع والتجفيف والتعبئة والاستفادة من مخلفات النخيل والحد من الفاقد.

وفي جنوب الصعيد، تشمل المبادرة تحويل المخلفات الزراعية والغذائية والصناعية بمحافظة سوهاج إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، باستخدام تكنولوجيات إعادة الاستخدام والتدوير والمعالجة، فضلا عن دعم حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي بمحافظة البحر الأحمر، من خلال البحث العلمي التطبيقي والرصد الميداني وصون النظم البيئية البحرية.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن محورا يشمل جميع الأقاليم المصرية تحت عنوان "علوم من أجل أجيال المستقبل"، بهدف نشر الثقافة العلمية بين الأطفال والناشئة من خلال أنشطة وتجارب تفاعلية تربطهم بالعلوم والتكنولوجيا والتحديات البيئية والتنموية في مجتمعاتهم.

وقال الدكتور ممدوح معوض إن المبادرة تنفذ من خلال مراكز التنمية الإقليمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، باعتبارها منصات للتطبيق الميداني واختبار الحلول المقترحة في مواقع فعلية وقياس أثرها، بالتعاون مع الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والقطاع الإنتاجي، مع ضمان استدامة المشروعات وإمكانية التوسع في تطبيقها.

وأوضح المشرف على مراكز التنمية الإقليمية بالأكاديمية الدكتور محمد الأمير حجازي، أن المبادرة تفتح باب المشاركة أمام الباحثين والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والجهات الصناعية المصرية، لتقديم مشروعات تطبيقية تستجيب للتحديات التنموية المطروحة وتقدم حلولا عملية قابلة للتنفيذ.

واشار إلى أن الأكاديمية حددت يوم 11 يناير 2027 آخر موعد لتلقي مقترحات المشروعات والتقدم للمبادرة.

أكاديمية البحث العلمي بمصر القطاع الصناعي

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