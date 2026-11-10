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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يلتقي مُتدربي برنامج إعداد القيادات من الصفين الثاني والثالث

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، مُتدربي برنامج إعداد القيادات والكوادر التنفيذية من الصفين الثاني والثالث، من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والقروية والمديريات والهيئات التابعة، وذلك في إطار خطة المحافظة في مجال إعداد كوادر إدارية مؤهلة، وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري والتنفيذي، وبناء صفوف جديدة من القيادات قادرة على تحمل المسؤولية وتطوير منظومة العمل الحكومي.

جاء ذلك في حضور  كامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة جملات فاروق إسماعيل مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، والأستاذ أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع المرشحين، وطرح عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير الأداء الحكومي وبناء الإنسان، مؤكدًا أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل التنفيذي، وأن إعداد القيادات لا يقتصر على تنمية المهارات الإدارية والفنية فقط وإنما يمتد إلى بناء الشخصية القيادية وتعزيز الوعي والمسؤولية والقدرة على التعامل مع التحديات.

وأكد المحافظ أهمية تنمية المهارات الشخصية والمهنية للعاملين، والاهتمام بالسلوكيات الوظيفية وأخلاقيات العمل، وترسيخ قيم الانضباط والالتزام واحترام المواطنين وحسن التعامل معهم، وأن يشعر المواطن بأن هناك جهود تبذل على أرض الواقع

كما تطرق إلى أهمية الوعي بالقضايا المجتمعية والبيئية، ودور القيادات التنفيذية في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة، إلى جانب ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء

وتناول اللقاء كذلك عددا من الموضوعات المرتبطة بالتخطيط العمراني والحوكمة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية والنزاهة في أداء العمل وتحديد الأولويات، والمتابعة المستمرة، وربط الجهود المبذولة بالنتائج، كما شدّد المحافظ على ضرورة إدراك العاملين لأهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات والمعلومات، والتعامل الآمن مع الوسائل والمنصات الرقمية، وكيفية التعامل مع الشائعات

وأكد المحافظ أن برنامج إعداد القيادات من الصفين الثاني والثالث يعد فرصة لتأهيل العناصر الواعدة من العاملين بالمحليات واكتشاف قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا مستعدين لتولي المسؤولية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا لأهمية الاستفادة من ذلك التدريب في التطبيق العملي بما يعود بالنفع على المجتمع.

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