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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات لمطالب وشكاوى واحتياجات المواطنين في المرافق والخدمات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجّه محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، ، بصرف مساعدة مالية من المحافظة بجانب مساعدة أخرى  من مديرية التضامن لأسرة من الفئات الأولى بالرعاية، مراعاة لظروفها المادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تكليف التضامن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة لأرملة تعول عدد من الأبناء وتعاني من ظروف صحية صعبة، والتنسيق لإمكانية استخراج معاش ضمن قانون الطفل بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة ، وذلك في ضوء تقرير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، الذي تم إعداده  بتكليفات  من المحافظ لبحث ظروف الأسرتين.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المحافظ"اليوم"ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى مختلف المرافق الخدمية والقطاعات الحيوية ،وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

وجه المحافظ مسؤولي التضامن،بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية ،للمساعدة في توفير جرعات من دواء باهظ الثمن لحالة طفل يعاني من مرض مناعي، خاصة وأن هذا النوع من الأدوية غير مدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي، وتحتاج إلى إجراءات قانونية وإدارية لتوفيره، حيث تم تكليف إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة بدراسة كيفية المساعدة في الجوانب القانونية ومتابعة الموضوع واتخاذ ما أمكن في هذا الشأن.

وكلف المحافظ المختصين بمنظومة التقنين أراض أملاك الدولة، بالتنسيق مع المعنيين من هيئة المساحة، لاتخاذ ما يلزم لسرعة البت في بعض الطلبات المقدمة من المواطنين والتي تستلزم أعمال تدقيق ومراجعة بسبب تداخل بعض المساحات، وذلك على خلفية شكوى من مواطن من تباطؤ إجراءات تقنين خاصة بمنزله الكائن ببياض العرب بسبب تداخل مساحة المنزل مع قطعة أخرى مجاورة بنفس المكان

أصدر المحافظ توجيهات لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة"التفتيش المالي والإداري"بالمحافظة،بفحص ودراسة الشكوى المقدمة بشأن التعنت في إجراءات إحلال وتجديد سقف مخبز خاص بأحد المواطنين بصفط راشين/ببا، وذلك بسبب عدم توافر الاشتراطات الفنية والقانونية اللازمة لذلك، بجانب تكليف الإدارة أيضا بدراسة شكواه من قيام الوحدة المحلية بتحصيل رسوم من بائعين جائلين داخل سوق خاص به، وإعداد مذكرة  بنتيجة  بفحص الشكاوي لاتخاذ مايلزم وفق القانون.

وفيما يتعلق بشكوى أهالي عزبة إسلام بقرية شريف باشا، من طفح ببعض الشوارع والمطالبة باستبدال خط الاسبستوس بخط بلاستيكي صحي واستكمال وصلات شبكة الانحدار وربط الكتلة القديمة المُتبقية على محطة الرفع القائمة، حيث أمر المحافظ بإرسال لجنة من شركة المياه والوحدة المحلية لعمل مراجعة وكشف على الشبكة وفي حضور ممثل عن الأهالي، مع تكليف مسؤولي الوحدة المحلية بالتنسيق مع الأهالي لدراسة استبدال الخطوط بنظام المشاركة المجتمعية وبتعاون من المجتمع المدن، أو الانتظار لحين بدء أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

فيما كلف المحافظ الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بدراسة شكوى أحد المواطنين،إثر قيام صاحب العقار"الذي يوجد به منزل المواطن" بالسير في إجراءات استخراج ترخيص لبناء دور علوي ، مع دراسة الحالة الإنشائية للمبنى محل الشكوى والتأكد من سلامته الإنشائية  واتخاذ اللازم في إطار القانون.
 

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