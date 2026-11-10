«تشيرنوبيل جديدة» تهدد العالم.. عراب الذكاء الاصطناعي يحذر من كارثة تكنولوجية في 2026 أو 2027

أطلق عالم الحاسوب البريطاني الكندي جيفري هينتون، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024، والمعروف بلقب «عراب الذكاء الاصطناعي»، تصريح مثير للقلق بعدما حذر من احتمالية وقوع كارثة تكنولوجية كبرى تشبه كارثة تشيرنوبيل النووية، مرجحاً أن يشهد العالم هذا السيناريو الخطير خلال عامي 2026 أو 2027.

وفي مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية، سلط هينتون الضوء على المخاطر المتزايدة للتطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن الأنظمة الذكية قد تتجاوز حدود السيطرة البشرية، وتتحول من أدوات مساعدة إلى مصدر تهديد للبنية التحتية الحيوية والأنظمة التي تعتمد عليها حياة مليارات البشر.

من عراب الذكاء الاصطناعي إلى أبرز المحذرين من مخاطره



يُعد جيفري هينتون واحداً من أبرز العلماء الذين أسهموا في تأسيس الثورة الحديثة للذكاء الاصطناعي، بعدما لعب دوراً محورياً في تطوير الشبكات العصبية الاصطناعية، وهي التقنية التي تحاكي بعض آليات عمل الدماغ البشري، وتشكل أساساً للعديد من التطبيقات الحديثة، بما فيها أنظمة المحادثة الذكية مثل ChatGPT.

وبعد سنوات من العمل الأكاديمي والبحثي داخل شركة جوجل، ابتعد هينتون عن منصبه بالشركة عام 2023، ليتمكن من الحديث بحرية أكبر عن المخاطر المحتملة للتكنولوجيا التي ساهم في تطويرها.

وجاءت تحذيراته في ظل تسارع قدرات الذكاء الاصطناعي بصورة تفوق توقعات كثير من الباحثين، خاصة مع ظهور أنظمة قادرة على تنفيذ مهام معقدة دون تدخل بشري مستمر.

ما المقصود بـ«تشيرنوبيل الذكاء الاصطناعي»؟



لا يتحدث هينتون بالضرورة عن انفجار مادي أو كارثة نووية، وإنما يستخدم اسم تشيرنوبيل للإشارة إلى انهيار تكنولوجي واسع النطاق قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة حيوية تعتمد عليها الدول والمجتمعات.

وتتمثل أبرز المخاوف في قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين على تنفيذ مهام متقدمة، مثل كتابة الأكواد وتشغيل البرامج والتعامل مع الأنظمة الرقمية، دون الحاجة إلى توجيه بشري في كل خطوة.

كما تثير قدرات هذه الأنظمة تساؤلات بشأن إمكانية استغلالها في تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف شبكات الكهرباء والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية، وهو ما قد يتسبب في اضطرابات واسعة يصعب احتواؤها بسرعة.

من اختراق الأنظمة إلى تهديد شبكات الكهرباء والبنوك



ومن بين السيناريوهات التي تثير قلق الباحثين، إمكانية خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن نطاق الاختبارات الآمنة، أو استغلالها من جانب جهات معادية للوصول إلى أنظمة حساسة.

وتزداد خطورة هذه الاحتمالات مع قدرة الأنظمة الذكية على معالجة المعلومات واتخاذ قرارات خلال أجزاء من الثانية، في حين قد تحتاج المؤسسات البشرية إلى وقت أطول لاكتشاف الخلل والتعامل معه.

ويحذر هذا التصور من أن أي اختراق واسع لشبكات الطاقة أو الأنظمة المالية قد يؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية، وتعطيل المعاملات المصرفية، وإحداث اضطرابات اقتصادية واجتماعية واسعة.

لماذا شبه الخطر بكارثة تشيرنوبيل؟



يستحضر هينتون أيضاً حادثة جزيرة ثري مايل الأمريكية عام 1979، التي شهدت انصهاراً جزئياً في أحد المفاعلات النووية، باعتبارها إنذاراً مبكراً بالمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا النووية، قبل وقوع كارثة تشيرنوبيل عام 1986.

ويعكس هذا التشبيه مخاوفه من أن العالم قد يتلقى إنذاراً خطيراً بشأن الذكاء الاصطناعي، لكنه لا يتحرك بالسرعة الكافية لاتخاذ إجراءات وقائية تمنع وقوع كارثة أكبر.

هينتون لا يتوقع نهاية العالم



ورغم لهجة التحذير الشديدة، لا يرى هينتون أن انهيار البشرية أمر حتمي، ولا يعتبر نفسه داعية للتشاؤم، لكنه يعتقد أن وقوع حادث تكنولوجي كبير قد يكون الصدمة التي تدفع الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويدعو إلى إنشاء هيئات حكومية مستقلة تتولى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتأكد من سلامتها قبل طرحها للاستخدام التجاري، على غرار الإجراءات الرقابية المفروضة على الأدوية والمنتجات الطبية.

وتتمثل الرسالة الأساسية من تحذيراته في ضرورة ألا يسبق سباق الابتكار التكنولوجي إجراءات الأمان والرقابة، خاصة مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة مؤثرة في الاقتصاد والأمن والبنية التحتية العالمية.