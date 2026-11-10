قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير: فصل أي عامل يثبت تعطيله جهاز «ATC» بالقطارات.. وسلامة الركاب خط أحمر
إعلامي: مصطفى شوبير يحرس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي
محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك
قطر: مؤشرات إيجابية من إيران والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي
وزير الخارجية الأمريكي: قواتنا مستعدة لشن هجمات مدمرة ضد إيران في أي وقت
ممر ملاحي غير مسموح به.. الحرس الثوري: احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 لمواجهة تونس في تصفيات شمال أفريقيا
أول سيارة إسعاف وصلت في 6 دقائق.. الصحة تكشف تفاصيل التعامل مع حادث قطاري العياط
التضامن ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. و5 آلاف مساعدة عاجلة لكل مصاب
وزير الخارجية المصري: إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة
كلام مجتزأ.. كامل الوزير يكشف عن حقيقة توجيهاته بغلق جهاز أمان القطارات
هجوم يستهدف سفينة تابعة لـ"أدنوك" في المياه الإقليمية الإماراتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«تشيرنوبيل جديدة» تهدد العالم.. عراب الذكاء الاصطناعي يحذر من كارثة تكنولوجية في 2026 أو 2027

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

 أطلق عالم الحاسوب البريطاني الكندي جيفري هينتون، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024، والمعروف بلقب «عراب الذكاء الاصطناعي»، تصريح مثير للقلق بعدما حذر من احتمالية وقوع كارثة تكنولوجية كبرى تشبه كارثة تشيرنوبيل النووية، مرجحاً أن يشهد العالم هذا السيناريو الخطير خلال عامي 2026 أو 2027.

وفي مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية، سلط هينتون الضوء على المخاطر المتزايدة للتطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن الأنظمة الذكية قد تتجاوز حدود السيطرة البشرية، وتتحول من أدوات مساعدة إلى مصدر تهديد للبنية التحتية الحيوية والأنظمة التي تعتمد عليها حياة مليارات البشر.

من عراب الذكاء الاصطناعي إلى أبرز المحذرين من مخاطره


يُعد جيفري هينتون واحداً من أبرز العلماء الذين أسهموا في تأسيس الثورة الحديثة للذكاء الاصطناعي، بعدما لعب دوراً محورياً في تطوير الشبكات العصبية الاصطناعية، وهي التقنية التي تحاكي بعض آليات عمل الدماغ البشري، وتشكل أساساً للعديد من التطبيقات الحديثة، بما فيها أنظمة المحادثة الذكية مثل ChatGPT.

وبعد سنوات من العمل الأكاديمي والبحثي داخل شركة جوجل، ابتعد هينتون عن منصبه بالشركة عام 2023، ليتمكن من الحديث بحرية أكبر عن المخاطر المحتملة للتكنولوجيا التي ساهم في تطويرها.

وجاءت تحذيراته في ظل تسارع قدرات الذكاء الاصطناعي بصورة تفوق توقعات كثير من الباحثين، خاصة مع ظهور أنظمة قادرة على تنفيذ مهام معقدة دون تدخل بشري مستمر.

ما المقصود بـ«تشيرنوبيل الذكاء الاصطناعي»؟


لا يتحدث هينتون بالضرورة عن انفجار مادي أو كارثة نووية، وإنما يستخدم اسم تشيرنوبيل للإشارة إلى انهيار تكنولوجي واسع النطاق قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة حيوية تعتمد عليها الدول والمجتمعات.

وتتمثل أبرز المخاوف في قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين على تنفيذ مهام متقدمة، مثل كتابة الأكواد وتشغيل البرامج والتعامل مع الأنظمة الرقمية، دون الحاجة إلى توجيه بشري في كل خطوة.

كما تثير قدرات هذه الأنظمة تساؤلات بشأن إمكانية استغلالها في تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف شبكات الكهرباء والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية، وهو ما قد يتسبب في اضطرابات واسعة يصعب احتواؤها بسرعة.

من اختراق الأنظمة إلى تهديد شبكات الكهرباء والبنوك


ومن بين السيناريوهات التي تثير قلق الباحثين، إمكانية خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن نطاق الاختبارات الآمنة، أو استغلالها من جانب جهات معادية للوصول إلى أنظمة حساسة.

وتزداد خطورة هذه الاحتمالات مع قدرة الأنظمة الذكية على معالجة المعلومات واتخاذ قرارات خلال أجزاء من الثانية، في حين قد تحتاج المؤسسات البشرية إلى وقت أطول لاكتشاف الخلل والتعامل معه.

ويحذر هذا التصور من أن أي اختراق واسع لشبكات الطاقة أو الأنظمة المالية قد يؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية، وتعطيل المعاملات المصرفية، وإحداث اضطرابات اقتصادية واجتماعية واسعة.

لماذا شبه الخطر بكارثة تشيرنوبيل؟


يستحضر هينتون أيضاً حادثة جزيرة ثري مايل الأمريكية عام 1979، التي شهدت انصهاراً جزئياً في أحد المفاعلات النووية، باعتبارها إنذاراً مبكراً بالمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا النووية، قبل وقوع كارثة تشيرنوبيل عام 1986.

ويعكس هذا التشبيه مخاوفه من أن العالم قد يتلقى إنذاراً خطيراً بشأن الذكاء الاصطناعي، لكنه لا يتحرك بالسرعة الكافية لاتخاذ إجراءات وقائية تمنع وقوع كارثة أكبر.

هينتون لا يتوقع نهاية العالم


ورغم لهجة التحذير الشديدة، لا يرى هينتون أن انهيار البشرية أمر حتمي، ولا يعتبر نفسه داعية للتشاؤم، لكنه يعتقد أن وقوع حادث تكنولوجي كبير قد يكون الصدمة التي تدفع الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويدعو إلى إنشاء هيئات حكومية مستقلة تتولى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتأكد من سلامتها قبل طرحها للاستخدام التجاري، على غرار الإجراءات الرقابية المفروضة على الأدوية والمنتجات الطبية.

وتتمثل الرسالة الأساسية من تحذيراته في ضرورة ألا يسبق سباق الابتكار التكنولوجي إجراءات الأمان والرقابة، خاصة مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة مؤثرة في الاقتصاد والأمن والبنية التحتية العالمية.

كارثة تكنولوجية كبرى كارثة تشيرنوبيل النووية جيفري هينتون عالم الحاسوب البريطاني الكندي تشيرنوبيل الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

د. علي فخر

هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

ترشيحاتنا

يارا تامر ومسلم

بعد أيام من إعلان الطلاق رسميًا.. يارا تامر تعلن عودتها إلى مسلم

رحمة أحمد

رحمة أحمد ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

مينا مسعود

فيلم مينا مسعود الجديد "Daniel and the Fiery Furnace" يحقق إيرادات تبلغ 5 أضعاف ميزانيته

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد