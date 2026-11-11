مصر مش لعبة.. صعيدي يوجه رسالة دعم للرئيس السيسي: وقف البلد على رجليها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل صعيدي، ظهر على رصيف إحدى محطات القطارات، موجّهًا رسالة مباشرة إلى منتقدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرًا عن دعمه له وتأييده، ومؤكدًا اعتزازه بمصر وحرصه على استقرارها.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يتحدث بلهجة صعيدية، معبرًا عن رفضه لمن يهاجمون الرئيس السيسي أو يتمنون الشر لمصر، قائلًا: «يلعن أبو اللي بيكره السيسي، إحنا بنحب بلدنا، مصر هي هي، وإحنا مش لعبة مع أبوكم».

وأضاف أن المصريين يخافون على بلدهم وشبابهم وشرفهم ووطنهم ودينهم، مشددًا على تمسكه بمصر ورفضه لأي إساءة إليها، كما وجّه رسالة إلى معارضي الرئيس قائلًا: «واللي مش عاجبه يطلع من بلدنا».

ولاقى مقطع الفيديو تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمن رسالة الرجل التي أعلن خلالها تأييده للرئيس السيسي، معتبرًا أنه صاحب دور في إعادة بناء الدولة، حيث قال: «الراجل ده هو اللي وقف مصر على رجليها».