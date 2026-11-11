مصرع صغيرين وإصابة والدهما في حريق شقة سكنية بالمحلة إثر ماس كهربائي مفاجئ

شهدت منطقة الوراقة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل واقعة وفاة صغيرين وإصابة والدهما في حادث حريق هائل بشقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات إثر ماس كهربائي مفاجىء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجده يفيد بنشوب حريق شقة سكنية مما أسفر عن وفاة الطفل زين محمود عبد النبي البيومي، البالغ من العمر 3 سنوات، متأثرًا بإصابته، فيما تعرض جسده للتفحم جراء الحريق.

تحرك أمني عاجل

كما لفظ شقيقه عبده أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته، فيما يرقد والدهما داخل المستشفى في حالة صحية حرجة، ويخضع للتنفس الصناعي إثر تدهور حالته.

كما نجحت قوات قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وفاة طفلين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق