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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط: مصر تؤكد دعمها لتوجيه برنامج «أفتياس 2.0» نحو تعظيم الأثر التنموي المستدام

وزير التخطيط:
وزير التخطيط:
أ ش أ

 أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، أن مصر تعد من الدول المانحة في برنامج تمويل مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «أفتياس 2.0»؛ وذلك إيمانًا منها بأهمية دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك لتيسير التجارة وإزالة العوائق وتمكين جيل جديد من شباب المصدرين، مؤكدا دعم مصر لتوجه البرنامج نحو تعظيم الأثر التنموي المستدام من خلال خطة عمل عام 2027 التي تم اعتمادها.

جاء ذلك تعليقا على مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماع السادس لمجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «أفتياس 2.0» الذي انعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة البرنامج.

وأشار إلى أن مصر تستفيد من البرنامج من خلال تنفيذ العديد من المشروعات لتعزيز القدرات التنافسية المصرية وبناء القدرات ودعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، ثمن المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة البرنامج، خلال كلمته بالاجتماع، الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية كدولة مانحة بما يمكن البرنامج من تحقيق مستهدفاته في تعزيز التجارة البينية العربية، مضيفا أن البرنامج انتقل بصورة واضحة من مرحلة اعتماد المشروعات إلى مرحلة تحقيق النتائج على أرض الواقع.

وأوضح أن المقياس الحقيقي لنجاح البرنامج هو القدرة على تحويل هذه المشروعات إلى أثر تنموي مستدام، يعزّز تنافسية القطاع الخاص، ويدعم التجارة العربية البينية، ويربط المؤسسات العربية بصورة أوثق بالأسواق الإقليمية والعالمية".

من جانبه، أكد الدكتور كمال نصر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة البرنامج - والذي مثل الوزارة نيابة عن وزير التخطيط - أن مشروعات البرنامج في مصر حققت نتائج ملموسة لتأهيل الشباب المصدرين وتمكين المرأة من النفاذ للأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن مشروعات البرنامج تتسق مع أولويات التنمية الوطنية خاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، والتحول الرقمي.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج تم تنفيذها خلال 2014-2018 عبر 28 مشروعًا في 19 دولة، ويمتد أفتياس 2.0 خلال الفترة 2021–2028، وتُنفَّذ مشروعاته في 10 دول عربية، ومن بين المشروعات التي تم تنفيذها في مصر مشروع «التدريب خطوة للتصدير – المرحلة الأولى»، والذي استهدف إعداد جيل جديد من المصدّرين عبر تدريب 600 متدرب، والإسهام في الحد من البطالة بين الشباب، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، كما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، إلى جانب مشروع «المرأة في التجارة الدولية – المرحلة الثانية».

ويعد برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «أفتياس» برنامج متعدد المانحين يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال التجارة في المنطقة العربية، مع التركيز على إزالة عوائق النفاذ إلى الأسواق وتمكين المرأة والشباب والمؤسسات الصغيرة.

وتقود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة البرنامج بالشراكة مع جامعة الدول العربية والجهات المانحة والمنظمات الإقليمية، ولقد اعتمد مجلس الإدارة خطة عمل البرنامج لعام 2027، التي تمنح الأولوية للمشروعات الإقليمية ومشروعات الدول المانحة، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والتعاون الإقليمي، والتجارة الخضراء، والتخفيف من آثار العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتم استعراض التقدم المحقق في 10 دول عربية من خلال تنفيذ 27 مشروعًا.

وزير التخطيط مصر التجارة دول العربية

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