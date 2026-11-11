27 ديسمبر.. ضم أحراز 29 متهما بقضية الهيكل الإداري للجماعة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 29 متهما في القضية رقم 5 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 47 لسنة 2025 جنايات النزهة والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 27 ديسمبر لضم الأحراز.

تفاصيل قضية الهيكل الإداري للإخوان

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 31 أغسطس 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.

ووجه للمتهمين من الرابع عشر وحتى التاسع والعشرين انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، فيما وجه للمتهمين جميعا تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية للترويح لأفكار ومعتقدات الجماعة التي تدعوا للعنف.