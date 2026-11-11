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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بالتعدى على شخص بالدقهلية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام جيرانه بالتعدى عليه بالضرب وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بمسكنه بالدقهلية.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 / أكتوبر الماضى تبلغ لمركز شرطة المنزلة بالدقهلية من القائم على النشر (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (3 أشخاص وسيدة – مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام قطعة حديدية وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله لخلافات بينهم.

 أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى كاميرات

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