قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الأقصر: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
انهيار بنك «أوينو» الرقمي يهز باراجواي ويثير مخاوف بشأن المصارف الرقمية سريعة النمو
نجيب ساويرس يدافع عن كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط: يعمل 12 ساعة يوميًا
اختطاف زوجة رئيس بلدية في كولومبيا.. والرئيس يأمر بتعبئة قوات الأمن ويطلق عملية مطاردة واسعة
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
الكرملين: لا توجد خطط في الوقت الحالي لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تشكر الرئيس السيسي لموافقته على تعيينات جديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد شحتة

قدمت جامعة الأزهر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لموافقته على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر والموزعة على مدار خمس سنوات وفقًا للخطة الخمسية المعدة للتعيينات.

كما تقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية على موافقته على تعيين ٣٣٩٧٧ من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، ضمن خطة خمسية تُوزع بموجبها التعيينات على خمس سنوات.

الموافقة على تعيينات جديدة بالجامعات

وأوضح الجهاز أنه تلقى الموافقة الرئاسية على الخطة، التي أعدها عقب دراسة احتياجات الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، التي عرضتها على رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه سبق أن خاطب الجامعات لموافاته باحتياجاتها، ضمن أعماله لدراسة احتياجات الجهات الإدارية من الموارد البشرية، وأعد في ضوء ما ورد إليه خطة التعيينات المقترحة.


وأشار الجهاز إلى أنه سيبدأ، الأسبوع المقبل، مخاطبة الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر لإبلاغها بالموافقة، والتنسيق بشأن توزيع الأعداد الموافق على تعيينها على كل سنة من سنوات الخطة الخمسية، وتحديد الوظائف المطلوب شغلها سنويًا.

وأكد أن التنسيق سيتضمن تحديد مواصفات الوظائف وشروط شغلها، تمهيدًا لإعداد إعلانات الوظائف ونشرها على بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا للأعداد المقررة لكل سنة. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي رئيس الجمهورية تعيينات جديدة الجامعة جامعة الأزهر أساتذة الجامعات تعيين المعيدين تعيين الأوائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

ترشيحاتنا

8 طرق للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية.. استخدامات تتجاوز كتابة النصوص

8 طرق للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية.. استخدامات تتجاوز كتابة النصوص

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

باحثون يطورون فرشاة أسنان تقتل البكتيريا بالكهرباء وتقلل تراكم البلاك| تفاصيل

باحثون يطورون فرشاة أسنان تقتل البكتيريا بالكهرباء وتقلل تراكم البلاك| تفاصيل

بالصور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد