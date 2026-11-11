جامعة الأزهر تشكر الرئيس السيسي لموافقته على تعيينات جديدة

قدمت جامعة الأزهر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لموافقته على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر والموزعة على مدار خمس سنوات وفقًا للخطة الخمسية المعدة للتعيينات.

كما تقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية على موافقته على تعيين ٣٣٩٧٧ من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، ضمن خطة خمسية تُوزع بموجبها التعيينات على خمس سنوات.

الموافقة على تعيينات جديدة بالجامعات

وأوضح الجهاز أنه تلقى الموافقة الرئاسية على الخطة، التي أعدها عقب دراسة احتياجات الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، التي عرضتها على رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه سبق أن خاطب الجامعات لموافاته باحتياجاتها، ضمن أعماله لدراسة احتياجات الجهات الإدارية من الموارد البشرية، وأعد في ضوء ما ورد إليه خطة التعيينات المقترحة.



وأشار الجهاز إلى أنه سيبدأ، الأسبوع المقبل، مخاطبة الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر لإبلاغها بالموافقة، والتنسيق بشأن توزيع الأعداد الموافق على تعيينها على كل سنة من سنوات الخطة الخمسية، وتحديد الوظائف المطلوب شغلها سنويًا.

وأكد أن التنسيق سيتضمن تحديد مواصفات الوظائف وشروط شغلها، تمهيدًا لإعداد إعلانات الوظائف ونشرها على بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا للأعداد المقررة لكل سنة.