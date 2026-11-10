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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد أبو بكر: إعلان الرئيس السيسي عدم الترشح في 2030 حدث تاريخي لم يحدث منذ الملكية

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
محمد كمال

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، وأن يكون عام 2030 نهاية فترة حكمه، يمثل حدثًا تاريخيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مثل هذا الإعلان لم يحدث في تاريخ مصر منذ فترة الملكية وحتى الآن.

وأوضح أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أنه اعتاد متابعة الأحداث المهمة والتفاعل معها من خلال البرامج الحوارية، لافتًا إلى أن الإعلاميين الذين يقدمون هذا النوع من البرامج يشعرون بالضيق عندما يشهدون موضوعًا ثريًا ومهمًا وهم بعيدون عن الشاشة، لرغبتهم في إبداء آرائهم والتفاعل مع الأحداث.

وأضاف أنه شعر بغيرة شديدة من الإعلاميين الذين ظهروا على الشاشات وقت إعلان الرئيس السيسي عدم ترشحه مجددًا للرئاسة، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يكون حاضرًا على الشاشة للتعليق على هذا الحدث.

وأشار أبو بكر إلى أنه أثناء مشاهدة الرئيس السيسي وهو يلقي كلمته، شعر بأن التصريح كان مفاجأة للجميع، معربًا عن اعتقاده بأن أي مسؤول في الدولة لم يكن يعلم مسبقًا أن الرئيس سيعلن عدم ترشحه مجددًا.

وأضاف أن الرئيس السيسي كان يتحدث من قلبه في ذلك التوقيت، واتسم حديثه بالصراحة والوضوح، موضحًا أنه بدأ بالإعلان عن عدم رغبته في تعديل الدستور، ثم أكد أن نهاية فترة حكمه ستكون في عام 2030.

وأكد مقدم برنامج «آخر النهار» أن هذا الإعلان يمثل حدثًا تاريخيًا كبيرًا، موضحًا أنه عند النظر إلى المنطقة العربية بأكملها، يصعب العثور على رئيس يعلن قبل 3 سنوات من انتهاء فترته الرئاسية أنه لن يترشح مجددًا، بدلًا من إعلان ذلك قبل عام أو عدة أشهر فقط من انتهاء ولايته.

وقال أبو بكر إن مثل هذا الموقف لم يحدث في تاريخ مصر منذ فترة الملكية وحتى اليوم، مضيفًا أن الأجيال القادمة يجب أن تعرف أن رئيسًا للجمهورية أعلن، وهو لا يزال في السلطة، عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وحدد عام 2030 موعدًا لنهاية فترة حكمه، وترك المنصب والمسؤولية لغيره.

واعتبر أبو بكر أن إعلان الرئيس السيسي عدم الترشح مجددًا، إلى جانب موقفه الرافض لتعديل الدستور، يمثل موقفًا تاريخيًا يُحسب له، مشيرًا إلى أهمية توثيق هذه اللحظة في الذاكرة السياسية المصرية.

وأضاف أنه إذا كان هناك خطابان بارزان في المسيرة السياسية للرئيس السيسي، فإن أولهما خطاب 3 يوليو، والثاني الخطاب الذي أعلن فيه عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد عام 2030، مؤكدًا أن التصريح المتعلق بنهاية فترة حكمه ورفض تعديل الدستور يمثل محطة مهمة في مسيرته السياسية.

خالد أبو بكر الرئيس السيسي انتخابات 2030 قناة النهار

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