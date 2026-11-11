شباب مصر للتنمية بأسوان تحتفي باليوم الدولي للعلوم من أجل السلام

نظمت مؤسسة شباب مصر للتنمية بأسوان بالتعاون مع الشريك الاستراتيجى المركز العربى الافريقى للتربية والتدريب فعالية تثقيفية وتفاعلية موسّعة داخل قاعة مجمع إعلام أسوان بمحافظة أسوان ، وذلك احتفالًا بـ اليوم الدولي للعلوم من أجل السلام والتنمية الذي يوافق العاشر من نوفمبر من كل عام ، وسط حضور متميز من شباب المحافظة ، والباحثين ، والطلاب ، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمديريات التنفيذية والاعلام

وأكد خالد عبد الحفيظ رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب مصر للتنمية، أن هذه الفعالية، تأتى في إطار حرص المؤسسة على نشر الثقافة العلمية في صعيد مصر ، وتفعيل الدور الحيوي للعلوم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع الأسواني وبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة ، وذلك تماشيًا مع الشعار العالمي لعام ٢٠٢٦ وهو "التوصل إلى قواسم مشتركة عبر الدبلوماسية العلمية".

وأشار إلى أهمية ربط العلم باحتياجات المجتمع المحلي وذلك بتسليط الضوء على أهمية تبسيط العلوم وإشراك شباب أسوان في مناقشة القضايا العلمية والبيئية وتطبيقاتها العملية لخدمة خطط التنمية بالمحافظة.

وشدد على أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال الشبابية وذلك باستعراض أفكار ومبادرات شبابية تقدمها المؤسسة حاليا وهى مبادرة أسوان بوابة مصر للتنمية الخضراء والتى تهدف إلى توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جهود متنوعة



وشارك في الاحتفالية الدكتور ابراهيم قناوى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، والذى أكد على تتبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استراتيجية شاملة لدمج العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، بهدف الانتقال بالطلاب من مجرد مستهلكين للتقنية إلى مطورين ومبتكرين قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي، وهو ما دفع الوزارة إلى تحديث المناهج وإدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي، والتوسع فى تطبيق منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي في مدارس التعليم الفني، إلى جانب تفعيل الشراكات مع الجهات الدولية لتطوير المناهج والبرامج التعليمية، فضلاً عن التوسع في إنشاء المدارس المتخصصة في هذا المجال والتى من بينها نمط المدارس اليابانية حيث تم إنشاء مدرستين بأسوان وأخرى بمدينة إدفو، فيما نسعى إلى إنشاء 3 مدارس أخرى بمراكز المحافظة

واضاف أن الوزارة ، مستمرة في التوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تربط الدراسة النظرية باحتياجات قطاع الصناعة مباشرة وتدعم مشاريع الابتكار الطلابية.

بدوره قال الدكتور زياد ياسين مدير عام الادارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، أن وزارة الشباب والرياضة المصرية، تولى اهتماماً كبيراً بدمج العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في برامجها، انطلاقاً من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتأهيل النشء والشباب لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الرقمي.

وفى سياق الاحتفال تم فتح باب النقاش حول سبل تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية والبيئية والمديريات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لتمكين الكوادر الشبابية وتنمية وعيهم العلمي.

وفي ختام الفعالية أعرب الحضور من الشباب عن تقديرهم لتنظيم مؤسسة شباب مصر للتنمية ومجمع إعلام أسوان لهذا الحدث مؤكدين أن استثمار طاقات شباب الوطن في مجالات العلوم والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالوطن.