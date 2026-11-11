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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير منطقة أسوان الأزهرية يجتمع باللجنة الإقليمية للمشروع القومي لمواجهة السمنة والنحافة

منطقة أسوان الأزهرية
منطقة أسوان الأزهرية
محمد عبد الفتاح

عقد سيد طه، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية للخدمات ورعاية الطلاب اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الإقليمية واللجان الفرعية للمشروع القومي لمواجهة السمنة والنحافة والخمول البدني، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ أعمال المشروع بالمنطقة، والوقوف على معدلات الإنجاز وفق الخطة الموضوعة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور مصطفى عبدالجليل، مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع بالمنطقة، الدكتورة نعمة أحمد، وسامح حسني، وأيمن جمال، والدكتور محمد منير، مدير إدارة رعاية الطلاب، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية بالمنطقة.

جهود متنوعة

وتناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من أعمال القياسات المعتمدة، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، مع ضرورة التوثيق الكامل لكافة الفعاليات والأنشطة المنفذة، فضلًا عن استمرار تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف نشر الوعي الصحي بين الطلاب وتعزيز الممارسات الغذائية السليمة.

كما ناقش الاجتماع ما ورد بالتقرير السابق من إيجابيات وسلبيات، مع التأكيد على دعم الإيجابيات وتعزيزها، والعمل على تلافي السلبيات ومعالجة أوجه القصور، بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة من المشروع، والحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

ويرتكز المشروع على بناء منظومة صحية وتربوية مستدامة تستهدف جميع طلاب المرحله الابتدائية بالمعاهد الأزهرية من خلال التكامل بين جهود التثقيف والتوعية الميدانية.

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