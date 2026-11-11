محافظ أسوان يلتقى ممثلي أهالى قرية أبو هور.. ويوجه بدعم المرحلة الثانية من الكورنيش السياحي

عقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لقاءً موسعاً مع ممثلى أهالى قرية أبو هور التابعة لمركز نصر النوبة، للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بمختلف القطاعات، وتوجيه الجهات المختصة بسرعة دراستها ووضع الحلول المناسبة لها، وفقاً للإمكانيات المتاحة.

يأتى ذلك فى ضوء حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم، وفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى.

المرحلة الثانية للكورنيش السياحى.. دعم لجهود التنمية

وأكد محافظ أسوان حرصه على توفير الدعم اللازم لإستكمال المرحلة الثانية من مشروع الكورنيش والممشى السياحى بالقرية، لتعظيم الاستفادة من موقعها المتميز ومقوماتها الطبيعية والحضارية، وتحويلها إلى منطقة جذب سياحى واعدة.

ووجه المحافظ مديرية الطرق بسرعة إجراء الرفع المساحى للجزء المتبقى من طريق الكورنيش تمهيداً لاستكمال الرصف ببلاطات الإنترلوك، بالتوازى مع التنسيق مع وزارة الرى وحماية النيل والجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة لإقامة مشروعات جديدة بالمنطقة.

محلات تجارية بالكورنيش.. فرص عمل للشباب بنظام القرعة العلنية

ووافق المحافظ مبدئياً على مقترح الأهالى بإنشاء محلات تجارية متنوعة بالكورنيش تشمل الكافتيريات وبيع المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية، موجهاً بإعداد دراسات الجدوى والتصورات الخاصة بالتشغيل والإدارة، مع تشكيل لجنة مشتركة من الأهالى والوحدة المحلية والمحافظة لوضع الضوابط المنظمة للمشروع، وفتح باب التقدم للراغبين، واختيار المستوفين للشروط من خلال قرعة علنية، وهو الذى يتكامل معه تقديم تسهيلات إيجارية تسهم فى نجاح المشروع وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء القرية.

تطوير خدمات المياه والصحة والتموين والبريد

وفى استجابة للمطالب الخدمية، وجه المهندس عمرو لاشين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة احتياجات منطقة الكورنيش من مياه الشرب والصرف الصحى بما يتناسب مع خطط التنمية والتوسع السياحى، مكلفاً مسئولى الرعاية الصحية ومديرية الصحة بدراسة موقف الوحدة الصحية بالقرية وإعادة الاستفادة من إمكانياتها لتوفير الخدمات الطبية للأهالى.

وفى قطاع التموين، وجه عمرو لاشين بسرعة استخراج ترخيص جديد للمخبز البلدى باسم الوحدة المحلية لقرية كلابشة، واستكمال إجراءات إلغاء الترخيص السابق تمهيداً لإعادة تشغيله، مع قيام مسئولى البريد بدراسة توفير عربات بريد متنقلة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات البريدية.

إزالة الإشغالات والتعديات وتحسين المظهر الحضارى

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بحصر الإشغالات والتعديات بمنطقة مدخل القرية والطريق المؤدى إلى مقر المجلس القروى، ومنح المخالفين مهلة للإخلاء، يعقبها اتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة ومنع تكرار المخالفات حفاظاً على المظهر الحضارى للقرية.

أهالى أبو هور يثمنون اهتمام المحافظ بمطالبهم

وفى ختام اللقاء، أعرب ممثلو الأهالى عن تقديرهم لحرص المحافظ على الاستماع إلى مطالبهم ومناقشتها بشكل مباشر، وتوجيهاته بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات ودعم جهود التنمية بالقرية.