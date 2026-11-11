"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يُشارك في افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، في مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان القدير الراحل سمير غانم، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 10 حتى 15 نوفمبر الجاري.



وتأتي هذه الدورة تحت رعاية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية.

وتُشارك الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كرئيس لجنة التحكيم المعنية بتقييم العروض الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وهم "وجوه بلا عنوان"، "استعراض الصعيدي"، "عرض الكراسي المتحركة"، "عرض وطن يمكننا"، "القلب الأبيض"، و"مغامرات جيمو"، وتأتي لجنة التحكيم بعضوية الدكتور علي الجنفدي، والأستاذ محمد يونس، والدكتور فيفي أحمد، والمهندسة مروة ماهر.

كما يُشارك المجلس في هذا المهرجان بندوة حول الحقوق الثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقدمها الأستاذة رشا عبد المنعم المستشار الثقافي للمجلس، والدكتورة ياسمين مطر الخبير في شئون الإعاقة بالمجلس، والفنانة عبير فاروق، والفنانة آيه أيمن من ذوي الإعاقة، فضلًا عن تنظيم ورشتين للتلوين، باستخدام الكتيب، الذي أصدره المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمعني بتصحيح المفاهيم المغلوطة حول ذوي الإعاقة، والذي من خلاله أيضًا يتم نشر ثقافة الدمج، بالإضافة إلى ورشة أخرى لصناعة العرائس من خامات بسيطة، التي يقدمها الفنان محمد فوزي.



أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشاركتها تأتي في إطار دعم الأعمال الفنية، التي تقدم دمجًا واضحًا، وتعكس واقعًا مجتمعيًا للقضايا المعاصرة.



أوضحت أن لجنة التحكيم عملت على دمج منظور الإعاقة ضمن معايير التحكيم لتحقيق العدالة الفنية، وتعزيز سبل الدمج الفني في الأعمال الفنية المختلفة، وكذا دعم المواهب الفنية الشابة من ذوي الإعاقة، أو تلك التي تتناول قضايا الإعاقة، وتسعى لتغيير الصورة النمطية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز من أدوارهم الفاعلة.