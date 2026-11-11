"شؤون ذوي الإعاقة بالتضامن": بروتوكول التعاون لدعم الرياضة البارالمبية أحد مخرجات منتدي مصر (2026)

أ ش أ

أكد مدير الإدارة المركزية لشؤون ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي خليل محمد اليوم /الأربعاء/، أن توقيع بروتوكول التعاون بين وزراتي"التضامن" و"الشباب والرياضة" لدعم الرياضة البارالمبية ورعاية ذوي الهمم ضمن صندوق "قادرون باختلاف"، جاء لدعم وتطوير منظومة الرياضة البارالمبية ورياضات ذوي الهمم في مصر لأول مرة بحضور 7 اتحادات بارالمبية.

وقال مدير إدارة ذوي الإعاقة - في مداخلة لقناة "اكسترا نيوز" - : "إنه من ضمن تلك الاتحادات، اتحاد رفع الأثقال واتحاد كرة السلة واتحاد الكرة الطائرة والاتحاد الرياضي للإعاقة الذهنية واتحاد القدرة الرياضية واتحاد المكفوفين واتحاد التايكوندو".

وأضاف أن هذا البروتوكول يعد أحد مخرجات منتدى مصر 2026 بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.

وأشار إلى أن اتحادات الرياضات يتم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومن خلالها سيتم تخصيص 28 مليون جنيه مقسمة على تلك الاتحادات وسيقوم الصندوق بتقديم الدعم مباشرة لها بموجب عقود تمويل ثنائية لإعداد المنتخبات الوطنية والمعسكرات التدريبية وتوفير الأجهزة والمعدات الرياضية المتخصصة لكل إعاقة، بالإضافة إلى تأهيل المنشآت الرياضية لمراعاة متطلبات اللاعبين وتأهيل الأجهزة الفنية والتدريبية.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة ملتزمة بالإشراف الفني والإداري على تنفيذ هذه المشروعات وإتاحة الهيئات والمنشآت الشبابية سواء الأندية أو مراكز الشباب والصالات المغطاة لتنفيذ الفعالية، وفقا لقواعد بيانات اللاعبين.