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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث مطالب 4 نواب ويوجه بسرعة معاينة كباري الترع والمصارف

لقاء وزير الري
لقاء وزير الري
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بدوائرهم، حيث التقى بكل من النائب فتحي قنديل، والنائب جمال الفار، والنائبة عبير رخا، والنائب أمين مسعود، أعضاء مجلس النواب.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرصه على لقاء النواب بشكل دوري، للتعرف على مقترحاتهم، والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب، بما يعزز التواصل بين أجهزة الدولة والمواطنين، ويسهم في التعامل الفعال مع التحديات التي تواجه قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور سويلم على الدور المهم للنواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، للتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، والالتزام بتطبيق مناوبات الري وتطهير المساقي الخصوصية.

وتم خلال اللقاء مناقشة الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد عدد من الكباري على الترع والمصارف، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة المعاينة على الطبيعة ودراسة الطلبات المقدمة، وتقييم الحالة الفنية للكباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

وفيما يخص الطلبات المقدمة بشأن تغطية أم جلاجل بمحافظة الدقهلية، فقد استعرض الدكتور سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجاري المائية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه.

وفيما يخص الطلبات المقدمة بشأن استغلال أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات نفع عام، فقد وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة ببحث هذه الطلبات، طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري.

وزير الري هاني سويلم البرلمان أعضاء البرلمان المجاري المائية

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