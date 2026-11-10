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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بروتوكول تعاون لدعم الرياضة البارالمبية ورعاية ذوي الإعاقة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

شهد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، توقيع بروتوكول تعاون بين  الوزارة وصندوق "قادرون باختلاف"؛ لدعم وتطوير منظومة الرياضة البارالمبية ورياضات ذوي الإعاقة في مصر، وذلك لأول مرة للاتحادات البارالمبية وذوي الإعاقة، حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بدعم الأبطال للرياضيين من ذوي الإعاقة، وضمن مخرجات منتدي مصر 2026

وقّع البروتوكول زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، ومحمد سعيد مازن، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، والسادة رؤساء الاتحادات الرياضية وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.

ويستهدف بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب  والرياضة وصندوق " قادرون باختلاف" دعم أبطالنا البارالمبيين بمبلغ 28 مليون جنيه موزعة على 7 اتحادات بارالمبية وهى رفع الأثقال وكرة السلة على الكراسي المتحركة والكرة الطائرة والاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية واتحاد القدرة الرياضية والبوتشا  واتحاد المكفوفين واتحاد التايكوندو (لجنة البارا تايكوندو)

وتلتزم وزارة الشباب والرياضة بالإشراف الفني والإداري على تنفيذ المشروعات الرياضية، وإتاحة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية من "مراكز شباب، وأندية، ومدن شبابية، وصالات مغطاة المجهزة" لتنفيذ الفعاليات، إضافة إلى توفير قواعد بيانات اللاعبين، ومتابعة التزام الاتحادات بالخطط الفنية والزمنية.

فيما يتولى صندوق "قادرون باختلاف" تقديم الدعم المالي المباشر للاتحادات واللجان الرياضية المُختارة بموجب عقود تمويل ثنائية مستقلة؛ لتمويل إعداد المنتخبات الوطنية، وتكاليف المعسكرات التدريبية، والمشاركات الدولية، وتوفير الأجهزة والمعدات الرياضية المتخصصة لكل إعاقة، إضافة إلى تأهيل المنشآت الرياضية لتراعي متطلبات الإتاحة، وتأهيل الأجهزة الفنية والتدريبية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هذا التعاون يأتي ضمن مشروع مسار الذى يستهدف تيسير أوجه الدعم المستدام والمتكامل للابطال الرياضيين ومنهم ابطالنا فى الرياضات البارالمبية منذ مرحلة الاكتشاف وحتي بعد الاعتزال.

وأشار  أن هذا التعاون يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن صياغة منظومة رعاية متكاملة (فنية، ومادية، وطبية، ونفسية) للاعبي المنتخبات الوطنية ، بما يضمن استدامة تفوقهم في المحافل الإقليمية والدولية وتوفير بيئة رياضية احترافية تليق بإنـجازاتهم.

ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية برعاية الأبطال من ذوي الإعاقة، وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهم لضمان دمجهم الكامل ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، مشددةً على أن صندوق "قادرون باختلاف" يعمل كذراع استراتيجي وتنفيذي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، كما  أن صندوق " قادرون باختلاف"، تماشياً مع الرؤية الرئاسية، لن يدخر جهداً في دعم الأبطال البارالمبيين من خلال الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ستسهم في بناء مسارات رياضية واضحة تكتشف المواهب الناشئة وتدعم الأبطال الحاليين لمواصلة رفع علم مصر في مختلف المحافل الرياضية البارالمبية الإقليمية والدولية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الاستثمار في دعم المنظومة الرياضية والبارالمبية يمثل استثماراً وطنياً بامتياز، يسهم في صقل مواهب أبطال مصر وإعدادهم لرفع العلم المصري في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن هذا البروتوكول يمثل نموذجاً متميزاً للتكامل والشراكة بين مؤسسات الدولة؛ لتذليل كافة العقبات وتوفير موارد تمويلية مستدامة تضمن إتاحة البيئة الرياضية وتجهيزها بالكامل، بما يحقق تكافؤ الفرص ويمكّن أبطالنا من "قادرون باختلاف" من مواصلة مسيرة الإنجازات والتميز.

ومن جانبها، أعربت الأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، عن اعتزازها بتوقيع هذا البروتوكول الذي يمثل خطوة محورية نحو توفير مظلة دعم متكاملة لأبطال مصر البارالمبيين، مؤكدة أن الصندوق يحرص على توجيه التمويل المباشر بما يضمن توفير أحدث التجهيزات والمعدات المتخصصة وتكثيف المعسكرات الإعدادية.

وأضافت أن الصندوق يستهدف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بناء بيئة رياضية محفزة تتيح اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات وتأهيلها وفق أعلى المستويات العالمية، مشددة على أن الصندوق يعمل على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة وجميع مناحي الحياة، حيث نعمل على المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.

الجدير بالذكر أن صندوق " قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب البروتوكول سيكون شريكا رسميا لعدد من الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقة منها الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشا، الاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال، الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، الاتحاد المصري للتايكوندو - لجنة البارا تايكوندو- الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل وزيرة التضامن قادرون باختلاف ذوي الإعاقة

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