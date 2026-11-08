وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يفتتحان ماراثون الدراجات بالبر الغربي

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ماراثون الدراجات الذي أُقيم بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن فعاليات الجولة التفقدية للوزير بالمحافظة.

وجاء تنظيم الماراثون في إطار الاهتمام بنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الفعاليات التي تسهم في نشر الوعي بأهمية الرياضة باعتبارها أسلوب حياة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية التوسع في تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية بمختلف المحافظات، لما لها من دور في تشجيع المواطنين، خاصة النشء والشباب، على ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة النشاط البدني، والاستفادة من الأماكن المفتوحة في إقامة الفعاليات الرياضية.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن تنظيم ماراثون الدراجات بالبر الغربي يأتي في إطار دعم جهود الدولة لنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، وتشجيع الشباب والنشء على المشاركة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر تحرص على استغلال مقوماتها السياحية والطبيعية في استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة، بما يسهم في تنشيط السياحة الرياضية وإبراز ما تتمتع به المحافظة من مقومات متميزة.

وأضاف المحافظ أن مثل هذه

الفعاليات تمثل فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الصحة واللياقة البدنية بين المواطنين، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الشباب وتدعم بناء الإنسان.